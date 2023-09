«Enorme toestroom» van luxe-escortes tijdens bijeenkomst Algemene Vergadering van VN in New York

Sekswerkers in New York City maken gewag van een «enorme toestroom» van luxe-escortes, om aan de vraag van diplomaten te voldoen die bijeenkomen op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VN. Dat bericht Daily Star.

Diplomaten betalen naar verluidt duizenden dollars aan dure escortes tijdens hun bezoek aan de Algemene Vergadering van de VN. Vanuit de hele wereld worden luxe-escortes ingevlogen. Onder lokale sekswerkers wordt het evenement de ‘hoerenconventie’ genoemd.

Terwijl honderden diplomaten wereldleiders ontmoeten om overdag te discussiëren over mondiaal beleid, reizen dure prostituees uit Las Vegas en Europa naar de Big Apple om hen ‘s nachts te bedienen. «De zaken gaan met 20% tot 25% omhoog», vertelde een escorte aan Page Six.

Diplomaten eisen naar verluidt alleen de beste sekswerkers en geven tussen de «3.000 en 5.000 dollar» per sessie uit. «Ze gaan naar hotels omdat ze hun lusten niet in hun residenties of ambassades kunnen botvieren», klinkt het.

«Ze nemen geen risico’s door escortes te zoeken op Google. Het deel van de stad waar ze verblijven, Midtown, is het centrum van de high-end seksbusiness. Sommige barmannen daar zijn eigenlijk pooiers, die als bijbaantje in een bar werken.»

Tegelijk blijven de diplomaten weg van de plaatselijke stripclubs. «Het zijn de dure escortes die het druk hebben. Politici willen niet gezien worden in stripclubs; ze zijn doodsbang dat zoiets tegen hen gebruikt kan worden.»

Diplomats in New York for the UN General Assembly meet with world leaders by day and high-end prostitutes by night .

Sources report this to the New York Post.

To meet demand, high-priced escorts from Las Vegas and Europe are flocking to New York. pic.twitter.com/pIlEEdzgq1

— Sprinter (@Sprinter99800) September 21, 2023