‘Emily in Paris’ laat op zich wachten door staking van schrijvers

Het vierde seizoen van de populaire Netflix-serie ‘Emily in Paris’ zal wellicht later verschijnen dan gepland. Normaal zouden de opnames deze herfst van start gaan, maar door een staking van de schrijvers zijn die momenteel met twee maanden uitgesteld.

Als de vakbonden doorzetten, kan de vertraging nog oplopen. Netflix onthoudt zich van verdere commentaar. Het plan blijft wel om te filmen tegen het eind van de herfst, vertelde een dichte bron aan het Amerikaanse Variety.

«We zien wel wat het geeft»

Eerder bevestigde Philippine Leroy-Beaulieu, die Emily’s chique Franse bazin speelt, al dat de staking ook op de productie van Emily in Paris een impact kon hebben. Dat vertelde ze op het filmfestival in Cannes. Op de vraag of de plannen on hold stonden, gaf ze toe «een beetje. We wachten tot het opgelost is. We zien wel wat het geeft.»

De schrijversbond WGA staakt intussen voor de tweede maand. Ze onderhandelden in mei met studio’s en streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime en Disney+, maar kwamen niet tot een akkoord. De schrijvers eisen beter loon en duidelijke regels over het gebruik van kunstmatige intelligentie in filmproducties. Heel Hollywood, waaronder de nieuwe Spider-Man-film, ‘Game of Thrones’ en ‘The Last of Us’, heeft last van de staking.

