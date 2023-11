Elisabeth Lucie Baeten durft niet met de auto rijden: «Fobie die ontstaan is bij mijn rij-instructeur»

Elisabeth Lucie Baeten vertelt in een interview dat ze bang is om met de wagen op de baan te gaan. Opvallend: de reden daarvoor was een reactie van haar rij-instructeur…

We kennen haar vooral van haar alter ego ‘Katrien van Politiek PR’, maar onlangs was ze ook te zien in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Elisabeth Lucie Baeten is hot & trending en dus konden interviews niet uitblijven. Zo onderwierp de mama van twee zich aan een vragenvuur in het magazine Feeling.

Rijfobie

Daarin onthult ze onder meer haar grootste angst. «Uiteraard dat er iets met mijn kinderen zou gebeuren. En ik durf niet met de auto te rijden ondanks dat ik een rijbewijs heb. Een fobie die bij mijn rij-instructeur is ontstaan: ze riep dingen als ‘Wil jij dood lieve schat?!’. Als mijn leven rustiger wordt, zou ik daar wel graag aan werken. Ik ben niet het type dat zich bij haar angsten zou neerleggen», klinkt het.

Massages

Verder verklapt de 32-jarige scenariste haar slechtste gewoonte. «Ik zit te veel op mijn gsm. Ik durf niet te kijken naar mijn schermtijd. Zeker als ik zelf iets heb gepost». En wat ze beschouwt als de ultieme verwennerij? «Ik hou echt veel van massages, als het kan op dagelijkse basis: dat ik gezellig in de zetel lig en er mij eten en drinken voorgeschoteld wordt. Mijn man is daar gelukkig goed in», besluit ze.

