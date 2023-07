Elektrische wagens zijn nu populairder dan dieselauto’s in de Europese Unie

Er werden in juni voor het eerst meer volledig elektrische personenwagens verkocht dan dieselauto’s in de Europese Unie (EU). Dat blijkt woensdag uit cijfers van constructeurskoepel ACEA.

Met 158.252 registraties haalden de nieuwe volledig elektrische personenwagens een marktaandeel van 15,1 procent in juni. «Dat positioneert batterij-elektrische wagens als de op twee na meest populaire keuze van mensen die een nieuwe auto kopen, voor het eerst voor diesel», aldus ACEA. Dieselwagens hadden een marktaandeel van 13,4 procent.

«Auto-industrie herstelt zich»

De meest populaire nieuwe personenwagens hadden een benzinemotor (marktaandeel van 36,3%), gevolgd door hybride elektrische auto’s (24,3%).

Tijdens de eerste helft van 2023 werden meer dan 5,4 miljoen nieuwe personenwagens ingeschreven in de EU, 18% meer dan in dezelfde periode in 2022. «De vooruitgang van de voorbije maanden wijst erop dat de Europese auto-industrie aan het herstellen is van de verstoringen in de toeleveringsketen door de coronapandemie», zo staat in een persbericht van ACEA. «De opgetelde cijfers liggen wel nog 21% lager dan in 2019.»

Volkswagen op kop

De Volkswagen Group (VW, Audi, Skoda …) leidde de dans, met een marktaandeel van 26,1% in de eerste jaarhelft. Dan volgen Stellantis (Peugeot, Opel, Fiat …) met een marktaandeel van 18,8%, en Renault Group (Renault, Dacia …) met 11,1%.

In België werden in de eerste jaarhelft 264.475 nieuwe personenwagens ingeschreven, ruim 35 % meer dan in de eerste helft van 2022.

Lees ook

geologen-bakenen-start-antropoceen-af-het-tijdperk-waarin-de-mens-de-aarde-trans



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/green/elektrische-wagens-zijn-nu-populairder-dan-dieselautos-de-europese-unie