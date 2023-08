Eeuwenoude Romeinse tempel blootgelegd op Italiaanse bouwwerf: «Uiterst zeldzaam»

In Sarsini, in de Italiaanse regio Emilia-Romagna, hebben archeologen een Romeinse tempel blootgelegd op een bouwwerf. De vondst is uiterst zeldzaam, want de tempel blijkt de tand des tijds uitstekend doorstaan te hebben. Dat meldt CNN.

Sarsina is een slaperig plattelandsdorpje met nauwelijks 3.000 inwoners, gelegen in de Apennijnen in de Italiaanse regio Emilia-Romagna. De plaats was een strategische verdedigingspost voor het Romeinse Rijk en is de geboorteplaats van de beroemde toneelschrijver Plautus.

Op een bouwwerf aan de rand van het dorp, waar een nieuwe supermarkt, een fitnesscentrum en een speeltuin zouden verrijzen, stuitten arbeiders in december 2022 op de ruïnes van een Romeinse tempel – of ‘capitolium’ – uit de eerste eeuw voor Christus. Begin juli gaf de ruïne haar geheimen prijs: één imposante structuur van horizontale zandsteenblokken en marmeren platen, 577 vierkante meter breed, die onderzoekers hebben geïdentificeerd als het podium waarboven de zuilen en muren van een oude tempel waren gebouwd.

Topje van de ijsberg

Wat er tot nu toe uit de grond is gekomen, zou slechts het topje van de ijsberg kunnen zijn. De opgravingssite in Sarsini bestaat immers uit ruïnes bovenop ruïnes. «We hebben drie afzonderlijke kamers blootgelegd, waarschijnlijk gewijd aan de triade van goden Jupiter, Juno en Minerva», vertelde hoofdarcheologe Romina Pirraglia aan CNN. «De opgravingen zijn nog steeds aan de gang, en we hebben al een oudere, diepere laag ruïnes gevonden die dateert uit de 4de eeuw voor Christus, toen het Umbrische volk (een oude Italiaanse stam die voor de Romeinen leefde) in het gebied woonde. De hele tempel zou zelfs nog groter kunnen zijn dan wat we nu zien.»

Volgens Pirraglia bevestigt de ontdekking van een capitolium – de hoofdtempel in een belangrijke Romeinse stad en een knooppunt voor zowel handel als religieuze en sociale interacties – nog eens de strategische rol die Sarsina speelde in het toenmalige Romeinse Rijk. Het dorp werd gebouwd in een belangrijk bergachtig gebied vlakbij de Toscaanse grens en met uitzicht op de rivier Savio, een belangrijke waterweg die Romeinse steden in het centrum en noorden van Italië met elkaar verbond.

Unieke staat

«Wat de ontdekking uitzonderlijk maakt, is de unieke staat waarin de tempel bewaard is gebleven», duidt Federica Gonzato, hoofd archeologie voor de provincies Ravenna, Rimini en Forlì-Cesena. «Dankzij de afgelegen locatie van Sarsina, een rustige plek ver weg van grotere steden, zijn de stenen gespaard gebleven van vijandelijke invasies en plunderingen door de millennia heen.»

«Waar tempels zoals deze regelmatig geplunderd en geëxploiteerd werden als steengroeven, met stenen en marmeren platen die werden hergebruikt om nieuwe huizen te bouwen, is de podiumstructuur van het capitolium van Sarsina vrijwel onaangetast.»

De oorspronkelijke plannen voor de bouw van een supermarkt, fitnesscentrum en speeltuin worden nu gewijzigd. Er wordt gezocht naar andere bouwlocaties.

"The discovery of significant temple ruins in the small town of Sarsini will improve our modern-day understanding of "how ancient Roman towns rose and fell across time," experts say.https://t.co/XpqeT99Ysz — Wenger (@joelwenger) August 30, 2023





Lees ook

archeologen-melden-supervondst-mexicaanse-tempel-offers-van-azteken



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/news/eeuwenoude-romeinse-tempel-blootgelegd-op-italiaanse-bouwwerf-uiterst-zeldzaam