Eeuwenoud Japans ritueel terug na coronapauze

Een bizar, eeuwenoud ritueel in Japan keert terug na een coronapauze: voor het eerst sinds de start van de pandemie wordt het ‘Huilende sumobaby’-festival gehouden. Mensen met demonenmaskers proberen baby’s aan het huilen te krijgen. De eerste baby die huilt wordt tot winnaar uitgeroepen.

De ‘huilsumo’ wordt gehouden bij heiligdommen en tempels in het hele land. Zo ook in de Sensoji-tempel in Tokio, waar peuters met ceremoniële sumoschorten door hun ouders omhoog gehouden worden in de sumoring.

Wat volgt is een tweestrijd, waarbij medewerkers met demonenmaskers de baby’s aan het huilen proberen te krijgen. De eerste van de twee die huilt wordt tot winnaar uitgeroepen door een sumoscheidsrechter in traditionele klederdracht.

Bij het bizarre ritueel nemen tientallen Japanse baby’s het tegen elkaar op. Het ritueel zou de kinderen een goede gezondheid bezorgen. De regels verschillen van regio tot regio. Op sommige plaatsen willen ouders dat hun kind als eerste huilt, op andere plaatsen is de eerste die huilt de verliezer.

