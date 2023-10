Een feest voor make-upliefhebbers: Populair Amerikaans beautymerk komt naar België!

Beauty-lovers opgelet: Glossier, het gehypete Amerikaanse beautymerk, is nu eindelijk ook bij ons verkrijgbaar.

In 2014 richtte Emily Weiss het verzorgings- en cosmeticamerk ‘Glossier’ op. Mede dankzij haar beautyplatform ‘Into the Gloss’ was het merk een instant hit. Hun slogan ‘Skin first. Make-up second. Smile always’ onthult dat het merk vooral focust op verzorgingsproducten. Maar ook bepaalde make-upproducten, waaronder de ‘Boy Brow’ en ‘Cloud Paint’, zijn intussen vaste waarden geworden bij make-upliefhebbers.

Webshop

Wie die producten wil aanschaffen hoeft binnenkort dus niet meer naar de Verenigde Staten te vliegen. Vanaf midden oktober opent de Glossier webshop, die zal verzenden naar 180 landen, waaronder België.





