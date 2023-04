Een dode en tientallen slachtoffers bij zwaar treinongeval in Nederland: «Zwarte dag voor het spoor»

Bij het treinongeval in het Nederlandse Voorschoten, ten noorden van Den Haag, is één dode gevallen. Dat meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Negentien andere personen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De topman van ProRail John Voppen spreekt van een «zwarte dag voor het Nederlandse spoor.» De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) opent een onderzoek.

Rond 03.30 uur botsten een goederentrein en een passagierstrein met ongeveer 50 passagiers tegen een bouwkraan op het spoor. Op het moment van het ongeval waren werkzaamheden bezig aan het spoor, maar twee van de vier sporen waren normaal gezien toegankelijk. Hoe de kraan van bouwbedrijf BAM dan toch op het spoor terechtgekomen is, is nog niet duidelijk.

Bij het ongeval viel één dode. Negentien mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, twintig anderen werden ter plaatse verzorgd. De machinist van de passagierstrein raakte gewond maar is «aanspreekbaar». De machinist van de goederentrein is «in orde» en kon naar huis gaan, meldt goederenvervoerder DB Cargo. Door de botsing is de voorzijde van de elektrische locomotief zwaar beschadigd geraakt. De passagierstrein is gedeeltelijk ontspoord, in het achterste deel brak brand uit.

«Vreselijk ongeluk»

«Het is een zwarte dag voor het Nederlandse spoor», zegt de topman van ProRail John Voppen dinsdagochtend. «Mijn gedachten gaan uit naar iedereen die hierbij betrokken is.» Ook premier Mark Rutte spreekt op Twitter zijn medeleven uit voor de slachtoffers en nabestaanden van het «vreselijk treinongeluk».

Nadine Stemerdink, de burgemeester van de gemeente Voorschoten, noemt het dodelijke treinongeval «ongelooflijk tragisch». «Ik leef mee met de slachtoffers. Mijn gedachten gaan uit naar alle familie en vrienden van de mensen die hierbij zijn betrokken», aldus de burgemeester in een verklaring gedeeld door Veiligheidsregio Hollands Midden.

Onderzoek naar kraan

De OVV, een zelfstandig bestuursorgaan dat onderzoek doet na rampen en andere grote incidenten, is vrijwel meteen na het ongeval ter plaatste gegaan met een aantal onderzoekers. «Ze doen een eerste verkenning en gaan op de gebruikelijke manier onderzoek doen», laat een woordvoerder weten. «Het is te vroeg om iets te zeggen over het ongeluk zelf, omdat het net gebeurd is, maar het onderzoek loopt.»

De directeur van de Nederlandse treinmaatschappij NS Wouter Koolmees zegt «geschokt» te zijn over het ongeval. Hij vroeg ook een «degelijk onderzoek» naar het ongeluk. «Zoals iedereen zit ik vol vragen en we willen precies weten wat er gebeurd is.»

Het treinverkeer rond Leiden is minstens tot 16.00 uur onderbroken. De perrons van station Leiden Centraal zijn tijdelijk afgesloten omdat het er te druk was geworden.

