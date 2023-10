EasyJet annuleert vlucht nadat passagier drol achterlaat op de grond: «Erg oncomfortabel»

Zondagavond moest EasyJet op het nippertje een vlucht annuleren nadat iemand een drol op de grond had achtergelaten in het toilet van het vliegtuig. Dat meldt CNN. Het incident deed zich voor na uren vertraging.

De vlucht van Tenerife naar Londen had op dat moment al enkele uren vertraging. Bovendien werd het vliegtuig ingewisseld voor een kleiner exemplaar waardoor sommige passagiers niet meer op de vlucht geraakten. Wie wel aan boord raakte moest nog een uur wachten vooraleer het vliegtuig opsteeg, omdat er te veel gewicht mee aan boord was. «Er hing spanning en woede in de lucht onder de passagiers», vertelt een passagier aan CNN. «EasyJet-vliegtuigen zijn al niet erg comfortabel, dus iedereen was gespannen.»

«Oncomfortabel»

Toen de piloot eindelijk liet weten dat het vliegtuig twintig minuten later zou opstijgen, gebeurde het. Twee passagiers vluchtten uit het toilet. Een stank trok door de ruimte. Geruchten begonnen zich te verspreiden: iemand zou een grote boodschap achtergelaten hebben op de grond in het toilet.

De meeste passagiers geloofden evenwel dat het een ‘ongelukje’ was: «Iedereen was erg beleefd tegen elkaar. Niemand heeft gevochten. Het was gewoon een erg oncomfortabele ervaring.» Een externe firma moest het vliegtuig komen poetsen, waardoor alle passagiers uiteindelijk een nachtje op hotel doorbrachten.

«Veiligheidsredenen»

EasyJet bevestigt dat de de eerste vertragingen op de vlucht te wijten waren aan «veiligheidsredenen». «Om veiligheidsredenen werden enkele koffers uit het vliegtuig gehaald en vervoerd naar de volgende beschikbare vlucht, omdat het vliegtuig te zwaar was», klinkt het in een statement. «De vlucht werd vervolgens ’s nachts uitgesteld omdat het vliegtuig extra schoongemaakt moest worden.»

In september moest een vlucht ook al omkeren vanwege een passagier met diarree.

