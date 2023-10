Driekwart van de Belgen antwoordt ‘ça va’ terwijl het eigenlijk minder goed gaat

Ondanks alle toenemende aandacht voor mentale gezondheid, blijft de Belg het moeilijk vinden om erover te praten. We blijven vasthouden aan de twee woorden «ça va», ook wanneer het niet goed gaat. Dat blijkt uit een bevraging van het voedingssupplement Zaffranax, naar aanleiding van ‘World Mental Health Day’ op dinsdag 10 oktober.

De nieuwe onderzoeksresultaten tonen aan dat maar liefst driekwart van de Belgen de afgelopen maanden wel eens ‘ça va’ antwoordde terwijl het eigenlijk minder goed met hen ging. Wanneer we door een moeilijkere periode gaan, delen we dat niet zo gemakkelijk. Dat beaamt ook 65% van de bevraagden. Bij de jongere generaties (personen onder 34 jaar) loopt dat cijfer verrassend genoeg zelfs nog verder op tot 73%.

Niet willen lastigvallen

Belgen kunnen dus zeker nog een extra duwtje in de rug gebruiken om zich open te stellen over hoe ze zich écht voelen. Volgens het onderzoek zijn er 4 grote redenen waarom dat nu niet altijd het geval is. De grootste reden is dat de Belg anderen niet met zijn problemen wil belasten (71%). Ongeveer de helft (45%) denkt dat het wel zal overgaan, terwijl 40% denkt het zelf te kunnen oplossen. Drie op de tien (31%) wil dan weer niet als een zeurkous overkomen.

Wat zijn de grootste oorzaken van onze kopzorgen?

1. Gezondheid/ziekte van zichzelf of familie/vrienden (38%)

2. Slaapproblemen (36%)

3. Financiën (30%)

«De resultaten liggen in de lijn van de verwachtingen», zegt Alain Van Hiel, sociaal psycholoog aan de Ugent. «De mens loopt vaak rond op automatische piloot. Ook ‘Ça va’ antwoorden op momenten dat je je minder goed voelt is een hardnekkige maatschappelijke gewoonte geworden. Bij personen die je vertrouwt is het echter goed om je verhaal ook te durven delen zodat je je bezorgdheden niet alleen hoeft te dragen.»

Hoe gaan Belgen er zelf mee om als het minder goed met hen gaat? 40% doet aan zelfzorg en gaat bijvoorbeeld meer wandelen, sporten of zoekt manieren om zich te ontspannen. Een derde van de Belgen (33%) onderneemt niets en wacht tot het over gaat. Een op de tien Belgen (11%) weet dan weer niet goed wat te doen.

Hoe bied je een luisterend oor?

Het goeie nieuws is dat Belgen massaal klaar staan om een luisterend oor te bieden. Volgens het onderzoek biedt 72% van de respondenten graag een luisterend oor wanneer ze horen dat de ander het moeilijk heeft. Twee op de vijf gaat zelfs over tot actie en zoekt uit waar en hoe ze kunnen helpen.

Wie graag een luisterend oor wil aanbieden, kan op de volgende dingen letten: neem een open houding aan, letterlijk en figuurlijk. Door jezelf volledig naar de ander toe te draaien en je armen niet gekruist of over elkaar te houden, toon je interesse en geef je aan dat je de ander serieus neemt. Ook door oogcontact aan te houden, vergroot je je communicatiekracht. Onderschat tenslotte de kracht van de glimlach niet: een vriendelijke mimiek komt uitnodigend over.

