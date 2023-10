Drie op de tien Vlaamse gezinnen veranderen nog nooit van elektriciteitsleverancier

Drie op de tien huishoudens in Vlaanderen zijn nog nooit van elektriciteitsleverancier veranderd. Vaak vinden ze dat zo’n overstap te veel rompslomp met zich meebrengt, al zouden ze mogelijk toch in actie komen bij een kostenbesparing van gemiddeld 273 euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van de Vlaamse energieregulator VREG bij een duizendtal gezinnen.

Vooral 65-plussers geven in de enquête aan dat ze nog nooit naar een andere leverancier trokken. Wie zijn leverancier trouw blijft, vindt meestal dat hij of zij daar goed zit of niet geïnteresseerd is om te veranderen. Ruim de helft vindt dat overstappen teveel gedoe geeft.

Veel nodig om over te stappen

Als een overstap goed is voor de portefeuille, zijn mensen wel bereid een andere energieleverancier te overwegen. Voor 11% van de gezinnen is elke besparing voldoende; maar gemiddeld is een besparing nodig van 273 euro voor elektriciteit en 297 euro voor aardgas om de Vlaming te overtuigen om voor een andere leverancier te kiezen. Dat zijn wel hogere bedragen dat in 2022.

De VREG wijst erop dat gebruikers sinds kort in zijn vergelijkingstest – de V-test – een besparingspotentieel naar keuze kunnen instellen. Ze krijgen dan een e-mail eens ze die besparing kunnen realiseren door over te stappen.

Niet genoeg informatie

Meer respondenten geven dit jaar ook aan dat ze zich onvoldoende geïnformeerd voelen over de elektriciteitsmarkt. Zij zijn nu met 37%. Mogelijk heeft dat te maken met nieuwe termen als het capaciteitstarief, dat begin 2023 werd ingevoerd en waarbij een deel van de factuur bepaald wordt door het piekverbruik van het gezin. Veertig procent van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van de invoering van het capaciteitstarief; van die groep kunnen twee op de drie ook de juiste definitie geven.

Lees ook

zon-wordt-tegen-dit-jaar-de-belangrijkste-energiebron-wereldwijd



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/green/drie-op-de-tien-vlaamse-gezinnen-veranderen-nog-nooit-van-elektriciteitsleverancier