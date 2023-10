Dreigingsniveau 4 in Brussel: wat betekent dit voor jou?

Na de aanslag in Brussel maandagavond is het algemeen dreigingsniveau opgetrokken naar niveau 3 in België en naar niveau 4 (het maximale dreigingsniveau) in Brussel. Dat heeft het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, bekendgemaakt. Bij niveau 3 zijn terreurdaden «mogelijk en waarschijnlijk». Wanneer niveau 4 van kracht is, is de dreiging «ernstig en zeer nabij».

Het nationaal crisiscentrum raadt mensen in Brussel aan om waakzaam te zijn en geen onnodige verplaatsingen te maken. Indien nodig kan je wel gewoon gebruikmaken van het openbaar vervoer. «Het MIVB-net rijdt normaal. Er is versterkte politieaanwezigheid en verhoogde waakzaamheid op het hele net», lezen we op de Facebook van de MIVB.

Dreigingsniveau 4 uitzonderlijk

Dreigingsniveau 4 komt zelden voor. Na de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem op 26 maart 2016 was dat niveau twee dagen van kracht in heel het land. Bij niveau 3 worden maximaal een honderdtal soldaten ingezet om bepaalde sites en instellingen te beveiligen. Het is meer dan vijf jaar geleden dat in ons land dreigingsniveau 3 van kracht was.

In januari 2018 werd het terreurniveau verlaagd, voor het eerst sinds de aanslagen in Parijs in november 2015, van terreurniveau 3 naar niveau 2. De regering keurde toen een plan goed om stapsgewijs de inzet van militairen op openbare plaatsen af te bouwen.

De Nationale Veiligheidsraad, die begin 2015 werd opgericht, bepaalt het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid in België. In de Raad zetelen de premier, de vicepremiers, de bevoegde ministers en de topmannen en -vrouwen van de bevoegde diensten.

