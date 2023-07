Toegegeven, alle toiletten op een festivalweide zijn doorgaans een beetje ranzig. Toch is het ene toilet het andere niet. Metro ging op zoek naar de meest aangename toiletten, en vond een winnaar.

De verliezer stond op voorhand in de sterren geschreven: de toiletten aan De Balzaal, de ravestage van Dour. Het is het mythische podium van Dour, dé plek waar alle feesters samenkomen tot 4 uur in de ochtend. Al dat bier – en potentieel andere middelen – laat helaas zijn (rem)sporen na.

Wie is de winnaar?

Een winnaar vinden was moeilijker. Kiezen we voor het toilet in de Rockamadour, een dj-stage die omringd is door zand? Of toch de VIP-toiletten, die erg hygiënisch zijn, maar niet zo democratisch?

De uiteindelijke winnaar bleken de toiletten tussen Le Labo en La Petite Maison dans la Prairie te zijn. Het is de plaats waar de muzieknerds samentroepen om te genieten van Lous and The Yakuza, ROMY, Flavien Berger, Salut C’est Cool, Lander & Adriaan en Tsar B. Beleefde festivalgangers, wat zich weerspiegelt in wat ze achterlaten in de bol. Acht op tien!

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/whats/dour-waar-vind-je-de-beste-toiletten-op-de-wei-video