Doorbraak: Slimme auto kan achterhalen of bestuurder dronken is

Auto-onderdelenmaker Magma heeft woensdag op de technologiebeurs Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas een systeem voorgesteld dat een dronken bestuurder in de auto kan detecteren. Het systeem kan bepalen of de bestuurder in staat is om te rijden.

De technologie registreert het alcoholniveau in de adem van de bestuurder. De sensoren zijn in staat te bepalen of de concentratie boven de wettelijke grenswaarden uitkomt. Via een camera controleert het systeem ook of de bestuurder afgeleid, slaperig of dronken is door de pupillen te observeren.

Cijfers België

In België gebeurden volgens gegevens van verkeersinstituut Vias in de eerste negen maanden van vorig jaar 3.027 ongevallen die te wijten waren aan rijden onder invloed. In 2022 waren het er 4.091.

Lees ook

waarom-je-altijd-een-fles-water-onder-je-hotelbed-moet-gooien-video



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/move/doorbraak-slimme-auto-kan-achterhalen-bestuurder-dronken