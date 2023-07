Er is duidelijkheid over de doodsoorzaak van Lisa Marie Presley, de enige dochter van Elvis Presley. Ze overleed aan een complicatie na een maagverkleining, zo blijkt uit de autopsie.

Op donderdag 12 januari werd Lisa Marie Presley met een hartstilstand aangetroffen in haar woning in Calabasas (Californië). De 54-jarige dochter van ‘The King of Rock and Roll’ werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gevoerd, maar tevergeefs.

Maagverkleining

Uit het autopsierapport blijkt nu dat de zangeres een hartaanval kreeg als gevolg van een kleine obstructie van de darm. Die liep Presley op na een maagverkleining die ze enkele jaren geleden had laten uitvoeren. «Dit is een veel voorkomende en bekende complicatie na die operatie», klinkt het in het verslag.

Wazige indruk

Enkele dagen voor haar dood verscheen Presley nog met haar moeder Priscilla op de rode loper van de Golden Globes. Verschillende aanwezigen vonden dat ze er toen erg broos en wazig uitzag. Volgens TMZ nam Presley afslankmedicijnen, opioïden en zware pijnstillers om er zo slank mogelijk uit te zien.

Lees ook

doodsoorzaak-van-rapper-coolio-bekend



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/doodsoorzaak-van-lisa-marie-presley-bekend-veel-voorkomende-complicatie