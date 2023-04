Dit zijn de plannen voor het iconische Hotel Continental in Brussel

Hotel Continental, het gekende Brusselse hotel op de hoek van de Jacqmainlaan en het Brouckèreplein, wordt tijdelijk opengesteld voor een cultureel project. Zo zal vzw Bruxselair er de komende maanden haar intrek in nemen.

Brussel-Stad zocht maar vond geen privé-investeerder voor het iconische hotel uit 1974. De stad is op zoek naar een nieuwe commerciële bewoner voor het gebouw, die erfpacht zou krijgen voor de komende 50 tot 99 jaar. Tot voor kort zaten daar nog de stadsdiensten van de Grondregie, die eerder dit jaar naar het Brucity-gebouw verhuisden, het administratieve centrum in de Hallenstraat waar ooit nog Parking 58 stond.

Eerder lieten schepen van Huisvesting en Openbaar Patrimonium Lydia Mutyebele Ngoi (PS) en schepen van Economische Zaken Fabian Maingain (Défi) reeds verstaan dat er een project geselecteerd was om tijdelijk, voor een periode van 18 maanden, zijn intrek te nemen in het iconische Brusselse gebouw. Dat blijkt vzw Bruxselair te zijn, die de komende maanden verschillende commerciële activiteiten zal aanbieden in het hotel.

Naar de kapper

Zo moeten er op de begane grond en in de mezzanine tijdelijke horecazaken geopend worden, waar de Brusselaar en bezoekers terechtkunnen. De eerste verdieping wordt een plek waar duurzame ontwerpers een plekje kunnen veroveren. De bovenste verdiepingen zijn gereserveerd voor kappers, tattooshops en andere creatieve ondernemers. Ook Brussels By Night Federation, de koepelorganisatie voor Brusselse nachtclubs, neemt haar intrek in het gebouw. En er komt een grote coworkingruimte.

Mutyebele zelf zegt «verheugd te zijn dat het Continental een knooppunt wordt waar creatievelingen hun kunst en talent kunnen uiten». «Het idee is dat zij het beste plan bedenken voor de toekomst van het gebouw, in het licht van een dynamische commerciële herinvulling van deze zijde van de voetgangerszone», aldus Mutyebele.

Ook schepen van Economische Zaken Fabian Maingain reageert verheugd. «Het Continental-gebouw, openingspoort van de voetgangerszone, schenkt een uitzonderlijk en unieke commerciële kans aan onze stad. Het komt ook de identiteit van centrum-Brussel ten goede», zegt hij. «We hopen dat we op die manier meer mogelijkheden kunnen bieden aan heel wat economische partners en ondernemers.»

