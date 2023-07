Dit was het beste van Dour

De 33ste editie van Dour zit erop. Vijf dagen lang hebben ruim 250 artiesten en groepen het beste van zichzelf laten zien op een van de acht podia rond de windmolens van Dour-Quiévrain. Maar wie maakte het meeste indruk?

De organisatie kondigde «drie festivals in één» aan. Het publiek kreeg niet alleen «de beste elektronische line-up», met onder meer Aphex Twin, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou en Rezz. Daarnaast is er ook een hiphop- en Franse rap-gedeelte met Damso, Lomepal en Orelsan, en een indie-gedeelte met dEUS en Phoenix. Nieuw dit jaar was ‘de Garage’, waar vooral rock, metal, sludge en cold wave te horen was.

De crème de la crème

Woensdag kon de Duitser Boys Noize al meteen bekoren met zijn typische acid house, cyberpunk en techno. Donderdag verrasten Sad Night Dynamite, protégés van Damon Albarn, en La Zowi, een kinky versie van Rosalia. Op vrijdag, de derde festivaldag, lieten Bladee en ELOI de beste hyperpop horen, verdedigde Lous and the Yakuza de Belgische eer en bracht Paul Kalkbrenner ons naar de clubs van Berlijn. Zaterdag maakten de mannen van KLAKMATRAK het al te bont op een konijnenspringkasteel, zorgde ‘sad boy’ Yung Lean voor de emotionele noot en strekten we de benen op de techno van Peggy Gou. Zondag ging alle aandacht terecht naar afsluiter Aphex Twin, de pionier van de braindance en mental electronica. Het was veertien jaar geleden dat de Brit nog in België speelde.

