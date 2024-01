Het boek is niet dood! Ook in 2023 doken we met onze neus in de boeken. In het een al dieper dan de ander. Marktonderzoekbureau GfK maakte deze week bekend welke boeken het vaakst over de toonbank gingen. Opvallend: Bart De Wever staat twee keer in de top tien.

Op nummer één staat ‘Atlas’, het achtste en laatste deel in de immens populaire ’De zeven zussen’-serie van Lucinda Riley.

De boeken van de inmiddels overleden schrijfster scoorden de afgelopen jaren steeds goed. Het laatste deel, dat haar zoon Harry Whittaker afmaakte, schopte het in 2023 tot nummer één in de lijst met best verkochte Nederlandstalige boeken. ’Alkibiades’ van Ilja Leonard Pfeijffer op nummer twee en ’De Canon van Vlaanderen in 60 vensters’ op drie nemen de lezer dan weer terug in de tijd.

Twee keer De Wever

Verder in de top tien: ’Zelfzorg is het begin van alles’ van Nina Mouton (4), ’Reserve’, de spraakmakende memoires van de Britse prins Harry (5), ’De Druivelaar’ (6) en ’Chez Pascale’ van Pascale Naessens (7).

Vervolgens staat Bart De Wever op plaats acht en negen, met respectievelijk ‘Het verhaal van Antwerpen’ (medegeschreven door Johan Vermant) en ’Over Woke’. ’Na die nacht’ van Karin Slaughter sluit de top tien af.

Lees ook

betrapt-met-een-boek-de-film-met-zendaya-laat-maar-een-derde-van-het-boek-zien



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/culture/dit-was-het-best-verkochte-boek-van-2023