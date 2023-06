Dit is wat je hond je probeert te vertellen

Wanneer honden en hun baasjes elkaar kruisen tijdens een wandeling, reageren de viervoeters daar op hun eigen manier op. Niet alle honden zijn immers even sociaal. Sterker nog, veel honden zijn bang wanneer een soortgenoot of een persoon naar hen toe komt. Maar wist je dat deze blaffende beesten met signalen aangeven hoe ze zich voelen?

Dat een hond aan je komt ruiken, betekent bijvoorbeeld niet altijd dat hij wilt dat je hem aait. Hij snuffelt misschien gewoon om te weten wie je bent en waar je bent geweest. Wanneer je je bukt om hem te aaien, ziet hij dat mogelijk zelfs als een teken van agressie.

Lichaamstaal

Het is dus belangrijk om op de lichaamstaal van een hond te letten voordat je dichter komt en hem probeert te aaien. Volgens de faculteit Dierengeneeskunde aan Tufts University communiceert een hond met deze signalen.

Krabben of niezen: Je hond kan natuurlijk jeuk hebben en moet soms niezen, maar wanneer hij plotseling gaat krabben, kan dat ook betekenen dat hij contact met jou wil vermijden. Gapen is ook een teken dat hij zich ongemakkelijk voelt.

Gesloten vuist: Wanneer je een gesloten vuist voor de neus van een hond houdt, wil je misschien gewoon zijn aandacht krijgen. Voor jou lijkt het een onschuldig gebaar, maar dat is het niet voor het dier. Een vuist voor hun snoet kunnen honden beschouwen als een agressief signaal, waarvoor ze op hun hoede moeten zijn. Wanneer de hond dan zijn hoofd van je af beweegt, vertelt hij je dat hij niet wilt dat je hem aanraakt.

Kwispelen met de staart is niet altijd een teken dat een hond blij is. Terwijl zijn staart kwispelt, moet je letten op bijkomende signalen: Is zijn lichaamshouding gespannen? Een stijve houding betekent dat de hond klaar is om te vechten. Zijn de oren naar achteren? Dan is het beestje misschien angstig, net als wanneer zijn ogen snel knipperen. Een vaste blik daarentegen wijst op agressie of angst die tot agressie kan leiden.

Een kwispelende staart is natuurlijk wel een goed teken als het lichaam kalm, de ogen ontspannen en de tanden niet zichtbaar zijn. In dat geval is het zeker oké om de hond te aaien.

Knuffelen moet je aanleren

Wist je trouwens dat een hond moet leren dat een knuffel goed is? Je armen over hen heen leggen zien honden als een teken van dominantie.

Nu ben jij helemaal klaar om viervoeters tegen te komen op je zomerse wandelingen. Benader hen niet te snel en kijk naar welke signalen een hond geeft. Dat kan het beestje, de eigenaar en jou veel ongemak besparen!

