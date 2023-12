Dit is hoe piloten slapen tijdens langeafstandsvluchten

Heb je je ooit afgevraagd hoe piloten rusten tijdens vluchten van meer dan twaalf uur? Metro heeft het mysterie voor je opgelost.

Hoe spendeer je jouw tijd op vluchten van meer dan 10 uren? Films kijken, praten met de buurman, eten, dutje doen… Maar weet je hoe piloten rusten tijdens deze vluchten? We leggen het uit.

Twee volledige bemanningen

Om ervoor te zorgen dat er altijd operationeel personeel aanwezig is, vereisen deze veertien uur durende vliegroutes twee volledige bemanningen. Er zijn dus meestal niet twee, maar wel vier piloten. Terwijl alle piloten zich tijdens de eerste dertig en laatste vijfenveertig minuten van de vlucht in de cockpit bevinden, verdelen de twee teams de rustmomenten gedurende de rest van de tijd. Zo kan de operationele bemanning, verantwoordelijk voor de landing, een lange pauze nemen halverwege de vlucht, om fris aan te komen en zich volledig te kunnen wijden aan het laatste deel van de reis.

Rustruimte

In veel vliegtuigen die zijn toegewijd aan langeafstandsvluchten, vind je rustruimtes. Dit zijn kleine kamers met enkele bedden en zitplaatsen. Ze zijn soms uitgerust met entertainment vergelijkbaar met die in de cabine. In andere vliegtuigen worden stoelen in de eerste klasse of businessclass gereserveerd voor piloten. Vaak worden er ook gordijnen toegevoegd om te voorkomen dat het licht en het geluid van de cabine hen storen. Als piloten niet willen slapen, kunnen ze zich ook bezighouden met andere afleidingen, dezelfde als die voor passagiers, zoals lezen, films kijken, eten… Maar ja, als je betaald wordt om te slapen, waarom er dan niet van genieten?

