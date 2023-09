Dit is de beste bestemming voor een lastminutevakantie in september

Het mag hier dan deze week weer puffen en blazen geweest zijn, we weten allemaal dat die nazomerpret niet zal blijven duren. Wie dus zijn zomer in schoonheid wilt afsluiten, zal verdere oorden moeten opzoeken. Gelukkig deelde Skyscanner zonet de beste bestemmingen voor een lastminutetripje deze maand.

Volgens hen is Ibiza de beste bestemming voor deze tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur ligt nog steeds rond de 27 graden, en het eiland zal ook een pak rustiger zijn.

«Zelfs als je niet wilt gaan feesten, zijn er nog steeds veel andere dingen te doen op dit prachtige eiland in de Balearen», zegt Laura Lindsay van Skyscanner aan Metro UK.

«Maak een lange wandeling langs het historische centrum van Dalt Vila, dat uitgeroepen is tot UNESCO Werelderfgoed. Slenter over het oude marktplein, en bezoek de beste stranden», raadt ze aan.

Andere opties

Een andere tip is Kroatië, dat eveneens barst van de kathedralen, oude stadjes, stranden en bossen. Ook Albanië is een topper in september: «Met stranden die kunnen wedijveren met die van hun buren aan de Middellandse Zee, en cultuur in overvloed, is het een plek om in de gaten te houden.»

