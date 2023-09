DiCaprio heeft opnieuw de liefde gevonden bij 25-jarig model

Leonardo DiCaprio is niet langer single. Dat schrijven Amerikaanse media Page Six en People. Deze keer zou de 48-jarige acteur de liefde gevonden hebben bij Vittoria Ceretti, een 25-jarig Italiaans model.

DiCaprio en Ceretti werden voor het eerst samen gezien tijdens een avondje uit op 9 augustus in Ibiza. Volgens Page Six werden ze toen al zoenend op de dansvloer gespot. Vanaf dat moment begon de geruchtenmolen te draaien. Zeker toen ze enkele weken later, op 22 augustus, samen een ijsje aten in Santa Barbara. Sommigen dachten toen nog dat het om een simpele vakantieliefde zou gaan, maar het lijkt erop dat het serieuzer wordt tussen de twee tortelduifjes.

«Meer dan een flirt»

«Ze hebben de afgelopen maanden heel wat tijd samen doorgebracht en genieten ervan om elkaar beter te leren kennen», meldt het tijdschrift People, dat zich beroept op een bron dicht bij het stel. Toen het koppel afgelopen week opnieuw samen een nacht doorbracht tijdens het Vogue World-feest in Londen, vertelde een bron aan Page Six dat «hun romance zichtbaar veel meer is dan alleen een flirt.»

Zowel Ceretti als DiCaprio zijn nog niet lang single. Ceretti scheidde recent van haar man DJ Matteo Milleri, na een huwelijk van drie jaar. DiCaprio zette vorig jaar na vier jaar een punt achter zijn relatie met actrice Camila Morrone. Sindsdien genoot de acteur van het single leven, met een paar luchtige affaires, met onder andere model Gigi Hadid. Ceretti en DiCaprio hebben nog niet gereageerd op de geruchten.

