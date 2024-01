Deze sociale media zijn het populairst

LinkedIn en Instagram hebben vorig jaar aan populariteit gewonnen bij de Belgen, terwijl het aantal gebruikers van Facebook en Messenger (de chatapp van Facebook) licht is afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van analysebureau NapoleonCat.

Met ruim een half miljoen extra gebruikers tekende het professioneel netwerk LinkedIn in 2023 een forse groei op. Met in het totaal zowat 5,17 miljoen gebruikers zit het sociale netwerk Instagram op de hielen. Ook de fotoapp van Meta kon in 2023 het aantal gebruikers flink naar boven bijschroeven (+300.000) tot bijna 5,2 miljoen gebruikers.

7 op de 10 Belgen heeft Facebook

Het populairste sociale netwerk is en blijft echter Facebook met ruim 8,4 miljoen accounts. Dat betekent dat ongeveer zeven op de tien Belgen een Facebookaccount heeft. Al is dat wel opnieuw een kleine daling (-1,5%) in vergelijking met 2022. Het aantal Belgen dat Messenger – de chatapplicatie van Facebook – gebruikt, bleef nagenoeg onveranderd en klokte af op 6.208.800.

Bij ieder platform is de groep tussen 25 en 34 jaar de belangrijkste doelgroep. Vooral bij LinkedIn valt hun belang op. Daar zijn 25- tot 34-jarigen goed voor ongeveer de helft van het totale aantal gebruikers.

