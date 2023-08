Deze rommelmarkten mag je niet missen in Brussel

Met de start van het nieuwe schooljaar staan er ook opnieuw verschillende rommelmarkten op de planning in onze hoofdstad. Of je nu op zoek bent naar deco, vintage kledij of bordspelletjes: deze events mag je niet missen de komende maand.

Rommelmarkt op het kerkhof van Elsene

De wijk van het kerkhof van Elsene wordt een weekend lang omgetoverd tot een groot schattenjachtgebied. Nadat de winkels vrijdag sluiten, vindt er in de wijk een brocante plaats met bijna 500 marktkramers. En dat is niet het enige. Drie dagen lang leeft de wijk op met concerten (van rock tot pop, van traditionele fanfares tot jazzgroepen), folklore, kermisattracties, springkastelen, trampolines en reusachtige bungeekoorden. Je weet waar naartoe!

Waar? Klein-Zwitserlandplein 1050 Elsene

Wanneer? Zaterdag 2 en zondag 3 september van 8 tot 18 uur

Brocante Georges Henri

De Brocante Georges Henri in Sint-Lambrechts-Woluwe brengt de herfst tot leven. Winkeliers, marktkramers en kermiskramers verzamelen zich voor een traditionele brocante. Cafés en restaurants openen hun terrassen en kinderen kunnen hun dag vullen met tal van activiteiten, van eendjesvissen tot springkastelen. Perfect om een weekend lang te slenteren door de straten.

Waar? Georges Henrilaan, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Wanneer? Zaterdag 9 september van 11 tot 20 uur en zondag 10 september van 11 tot 18 uur.

Flagey’Broc

Op zondag 10 september neemt de achtste editie van Flagey’Broc de straten van Malibran, Collège en Maes over. Op het menu: bijna 250 marktkramers, zowel amateurs als professionals. Op zoek naar retrospullen en vintage kledij? Dan is dit een uitgelezen kans. Wees er op tijd bij, want hier verzamelen zich de meest hardcore koopjesjagers!

Waar? Malibranstraat, Maesstraat en Collègestraat

Wanneer? 10 september van 9 tot 18 uur

Brocante du Châtelain

Op autovrije zondag wordt de Kasteleinswijk naar goede gewoonte opnieuw omgetoverd tot een waar paradijs voor liefhebbers van rommelmarkten. Rond het Kasteleinsplein worden de straten omgetoverd tot voetgangerszones waarbij om iedere hoek een verrassing schuilt: van een bubbelbad, reuzenglijbaan, trampoline tot een bar. Het succes van het vorige jaar heeft ertoe geleid dat de Amazonestraat en Waterleidingsstraat nu ook deel uitmaken van de brocante.

Waar? Kasteleinsstraat, Amazonestraat, Kasteleinsplein, Simonisstraat, Waterleidingsstraat, Edelknaapstraat.

Wanneer? Zondag 17 september van 9 tot 19 uur

