Deze gevaarlijke TikTok-trend leidde in half jaar tijd al tot vier doden (video)

Minstens vier mensen – onder wie een vader – zijn de afgelopen maanden overleden in de VS omdat ze waren gezwicht voor een nieuwe en uiterst gevaarlijke TikTok-trend, zo melden de autoriteiten in de Amerikaanse staat Alabama.

De sensatiezoekers sprongen bij hoge snelheid van speedboten, om vervolgens hun nek te breken in het kielzog en te verdrinken, aldus kapitein Jim Dennis van de Childersburg Rescue Squad. Door de snelheid van de boot voelt het water bij de landing immers aan als beton.

«De afgelopen zes maanden hebben we vier verdrinkingen vastgesteld die gemakkelijk te voorkomen waren. Ze deden mee aan een TikTok-uitdaging. Je stapt in een boot die met hoge snelheid vaart en springt van de boot zonder te duiken; je springt met je voeten eerst en je leunt zo’n beetje in het water», vertelde Dennis aan WBMA.

Pronken op sociale media

Het eerste slachtoffer stierf in februari nadat hij in een rivier was gedoken terwijl zijn vrouw en hun kinderen toekeken vanuit de boot. «Helaas heeft zij zijn dood op beeld vastgelegd», zei Dennis. Ondanks zijn tragische einde negeerden drie anderen de waarschuwingen en ondergingen hetzelfde lot.

De trend – ‘boat jumping’ of bootspringen genoemd – is al twee jaar een probleem, maar heeft vooral sinds het begin van het jaar aan populariteit gewonnen. Als je op TikTok zoekt naar #boatjumping of een combinatie van de twee woorden, zie je een stroom waaghalzen die de uitdaging aangaan. De deelnemers zijn van alle leeftijden.

«Ik denk dat mensen, als ze gefilmd worden, sneller geneigd zijn om iets stoms te doen omdat ze willen pronken voor hun vrienden op sociale media», vertelde Dennis aan ABC 7. «Doe het niet», waarschuwt Dennis nog. «Het is je leven niet waard.»





