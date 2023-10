Deze beer is officieel de dikste van Alaska: «Ze is taai, veerkrachtig en sterk»

Met hun winterslaap in het verschiet, zijn bruine beren opnieuw druk in de weer om zich vol te stouwen met voedsel. Eén beer vrat zodanig veel dat ze ervoor in de bloemetjes wordt gezet: 128 Grazer. Zij is dit jaar de tiende winnaar van de ‘Fat Bear Week’ van het Katmai National Park and Preserve in de Amerikaanse staat Alaska.

Ieder jaar organiseert het Katmai National Park and Preserve in Alaska de ‘Fat Bear Week’. In die week gaan ze op zoek naar de dikste beer. Die competitie organiseren al voor het tiende jaar op rij. Ook dit jaar vindt die plaats in oktober: de maand waarin beren het allerdikst zijn. Binnenkort gaan de bruine beren tenslotte in winterslaap voor pakweg een half jaar. Daarom moeten ze nu zo veel mogelijk voedsel naar binnen spelen om die lange maanden mee door te komen.

«Goed voorbereid op de winter»

De competitie kent ieder jaar stevige concurrenten. Dit jaar namen 12 zwaargewichten het tegen elkaar op, waaronder voormalig kampioen 474 en 480 Otis. Zij worden tegen elkaar uitgespeeld tijdens de voorrondes, waarin mensen online kunnen stemmen op hun favorieten. Dit jaar ging de laatste ronde tussen het mannetje ‘32 Chunk’ en ‘128 Grazer’. Het is die laatste die met de eer van dikste beer kon gaan lopen, met 108.000 stemmen, tegenover 23.000 voor 32 Chunk.

Facebook nationalparkservice-pfbid0XBYbe73VKBP6BWhPNuCoNVTis5QLDZKdEfgUgiGCatqauE7x6pot9VY8TL3jad5el

«Je zult de kroon dragen! De kroon zijn! Je at de kroon! Gefeliciteerd, 128 Grazer!», klinkt het op de Facebookpagina van het National Park. Ze prijzen haar «veerkracht en kracht» en en zeggen dat ze «niemand meer zo hebben zien stappen sinds Jurassic Park». «Grazers combinatie van vaardigheid en taaiheid maakt haar een van de meest succesvolle en flexibele beren van Brooks river. Ze is goed voorbereid op de winter.»

«Focus op zichzelf»

128 Grazer is een moederbeer en een van de beste vissers uit de streek. Dit jaar baarde ze geen kinderen, waardoor ze «volledig kon focussen op zichzelf en haar belangrijkste job: dik worden. En dat heeft ze geweldig gedaan.»

