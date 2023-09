De Sutter «vraagt met aandrag» om alleenstaande mannen toch op te vangen

Groen-vicepremier Petra De Sutter «vraagt met aandrang» dat staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) haar instructie om tijdelijk geen opvang meer te geven aan alleenstaande mannen die asiel zoeken, terugtrekt. Dat laat ze weten op X, het vroegere Twitter.

De Sutter vindt dat er extra plaatsen moeten bijkomen. «Als anderen rond de regeringstafel ook willen dat mensenrechten in ons land worden gerespecteerd, verwacht ik dat zij ook kleur bekennen», stelt ze.

De Sutter had eerder al aangedrongen op een gesprek over de kwestie binnen de regering. Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet noemde de maatregel «extreem problematisch».

«Dit kan zo niet verder»

Voor aanvang van de ministerraad deed De Sutter er nog een schepje bovenop. «Wat we zien, is het afglijden van standaarden. Vorig jaar hadden we dezelfde discussie. Toen was de belofte dat niemand op straat zou slapen. Dat was een engagement, een belofte, die niet is ingelost. Nu zeggen we: toch alleenstaande mannen en volgend jaar misschien gezinnen met één kind. Dit kan niet verdergaan op deze manier.»

De groene vicepremier volgt de redenering niet dat de ingreep dient om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat belanden. «Laat ons kiezen voor de pest, want anders hebben we cholera», luidde het. «Dat is geen goed argument. Je mag prioriteiten stellen, maar daar een beleid van maken en het formaliseren gaat voor ons te ver.»

«Tijdelijke maatregel»

Premier Alexander De Croo benadrukt in een interview met De Tijd dat de maatregelen tijdelijk zijn, en stelt dat de regering blijft zoeken naar opvangplaatsen.

In de praktijk werd al langer prioriteit gegeven aan de opvang van gezinnen met kinderen. Alleenstaande mannen kwamen op een wachtlijst terecht.

