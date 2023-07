De ‘Real Cheese Burger’ moet de ranzigste burger op de markt zijn

Uiteraard houden we van kaas. Maar met de ‘Real Cheese Burger’, een hamburger die bestaat uit 20 (!) plakjes kaas, gaat Burger King een stap te ver. Is deze virale burger de meest vieze op de markt?

Fastfoodketens durven weleens met gekke stunts uitpakken om te concurreren. De nieuwst stunt in de reeks: de «echte cheeseburger», een burger zonder vlees, salade of saus. Alles, afgezien van het broodje, is kaas.

Deze bijzondere burger werd afgelopen weekend gelanceerd in Thailand, de enige plek waar die momenteel beschikbaar is. Een burger kost 109 Thaise baht, ofwel 2,80 euro.

Op TikTok gaat de kazige burger momenteel viraal. Jongeren filmen zichzelf terwijl ze de caloriebom verorberen. De maaltijd – als je dat zo mag zeggen – is zo’n succes dat Burger King voorlopig de burger niet meer aan huis levert, zodat klanten ter plekke nog van de creatie kunnen genieten.

Lees ook

1678330405232209920



Het verdict

Maar is de burger lekker? Op sociale media zijn de reviews anoniem. De ‘Real Cheese Burger’ is walgelijk.

«Ik kon maar de helft opkrijgen – dat is een krankzinnige hoeveelheid kaas op een burger», vertelt een 25-jarige klant aan CNN. «Ik denk niet dat ik de burger nog eens zou bestellen. Ik hou van een paar plakjes kaas op mijn burger, maar dit is te veel», getuigde iemand anders, die eraan toevoegde dat de smaak «te intens» was.

Lees ook

7254873573142154523



«Haat Burger King ons?»

Een journalist van Lifestyle Asia ging nog een tapje verder. Hij gooide de burger na twee happen in de vuilnisbak. «Meer kon ik niet aan», zegt hij. De burger is «droog, een aanval op de spijsvertering en bevat letterlijk duizend calorieën aan gesmolten kaas. Er zit niet eens echte kaas in». «Misschien hebben ze gewoon een overschot aan kaas liggen», besluit de journalist. «Ofwel haten ze ons gewoon.»

Intussen verkoopt de «Real Cheeseburger» nog steeds als warme broodjes, ook al is het misschien de meest vieze burger ooit bedacht. Voorlopig is de burger alleen in Thailand beschikbaar.

Lees ook

agressieve-zeeotter-steelt-surfplank-dit-lijkt-schattig-maar-het-niet-video



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/de-real-cheese-burger-moet-de-ranzigste-burger-op-de-markt-zijn