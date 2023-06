De langste hondentong ter wereld is die van Zoey

Tegenwoordig reiken we voor bijna alles wereldrecords uit, dus waarom niet nog eentje? Deze keer niet voor een mens, maar voor hond Zoey. De driejarige viervoeter is uitgeroepen tot de hond met de langste tong. Niet de langste ooit, maar wel de langste van alle levende honden op dit moment. Met zo’n 12,7 centimeter in haar mond verdient Zoey een plekje in het Guinness Book of Records.

Het beestje is een kruising tussen een labrador en een Duitse herder. Toen Zoey nog een puppy was, viel het haar baasjes al op dat ze een speciale tong had. «Op haar allereerste foto stak ze haar tong uit. We dachten dat de lange tong met de leeftijd zou verdwijnen, maar dat gebeurde niet», aldus haar baasjes Drew en Sadie Williams uit de Amerikaanse staat Louisiana.

Haar tong is vooral merkbaar wanneer Zoey aan het hijgen is na een potje buiten spelen. «Dan loopt ze overal kwijlend rond», vertelt Drew. «Vorig jaar hebben we dan maar besloten om haar tong te laten meten bij de dierenarts.»

Niet de langste hondentong ooit

En ja hoor, Zoey bleek een recordbreker. De afstand vanaf het topje van haar snoet tot het tipje van haar tong telt 12,7 centimeter. Dat is net iets langer dan een blikje cola. Daarmee verslaat Zoey de vorige recordhouder Bisbee uit Tucson (Arizona), die ‘slechts’ 9,49 centimeter haalde.

Zoey’s tong is niet de langste hondentong ooit. Die behoorde namelijk tot de sint-bernardushond Mochi Rickert, met maar liefst 18,58 centimeter. Het record stond vijf jaar lang op naam van het teefje, tot ze in 2021 stierf.

