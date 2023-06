De 7 mooiste selfieplekken ter wereld voor jou opgesomd

Ga jij binnenkort op reis, maar weet je nog niet naar waar? Wij verzamelden de zeven tofste plekjes op de wereld waar jij de perfecte vakantieselfie kan nemen! Van pittoreske steden tot majestueuze bergketens en hagelwitte stranden. Deze bestemmingen bieden de perfecte achtergrond om jouw vakantiefoto’s naar een hoger niveau te tillen.

Klimmen in het Ozark National Forest

Arkansas staat bekend als The Natural State vanwege het adembenemende uitzicht op hoge bergtoppen en de kristalheldere beekjes. Het uitgestrekte Ozark National Forest beslaat maar liefst 1,2 miljoen hectare. Voor de beste selfie moet je wel wat moeite doen, want «The best view comes after the hardest climb». Volg de Whitaker Point Trail, een tocht van bijna vijf kilometer, naar Whitaker Point, een rotsrichel die uitkijkt over de Buffalo National River. Je inzet wordt zeker beloond met een prachtige selfie!





Het ‘achtste wereldwonder’ in de Filipijnen

Groen, groener, groenst! De Ifugao’s Banaue rijstvelden in de Filipijnen zijn niet alleen UNESCO-werelderfgoed, maar ook de perfecte spot voor jouw selfie. Stel je voor: achter je strekken zich uitgestrekte rijstterrassen uit, waar levendige groene kleuren samensmelten met de helderblauwe lucht. Precies een sprookje!





Het zand tussen je tenen aan de Franse kust

Een van de mooiste stranden in het Franse Baskenland is Plage d’Hendaye. Het strand strekt zich uit over meer dan 3 kilometer langs de Atlantische Oceaan. Of je nu wilt zwemmen, surfen of zonnebaden, het kan er allemaal. Ook selfies nemen dus! De mooiste plekjes vind je langs het Sentier du Littoral, een schilderachtig wandelpad langs de kustlijn.





Een magisch kiekje op Diana’s Point in Oman

Diana’s Point is een legendarische plek die in 1986 werd vereeuwigd door niemand minder dan Lady Di tijdens haar bezoek aan Oman. De kamers in het resort op het betoverende Jebel Akhdar gebergte bieden een panoramisch uitzicht over de majestueuze canyon. De dramatische achtergrond vormt een perfect plaatje voor jouw vakantieselfie.





Roadtrip door Griekenland

Vlieg op Athene en spendeer een paar dagen in deze bruisende stad. Je vindt er archeologische hoogtepunten als de Acropolis, met uitzicht over de hele stad, trendy restaurants, street art en tal van markten met leuke souvenirs. Daarna kan je met een huurauto naar Nafplio rijden, een van de meest pittoreske steden op het schiereiland Peloponnesos. Maak de mooiste selfies op spectaculaire boottochten over de azuurblauwe zee, tussen diverse wijngaarden, op een hike in de bergen of bij een van de vele tempels.





Street art in Houston

Levendige muurschilderingen bedekken gebouwen, trappenhuizen, treinwagons en bruggen in en rond het centrum van Houston, vooral in het Washington Avenue Arts District. Graffitikunstenaars gebruiken de open ruimte als hun eigen persoonlijke canvas waardoor H-town een van de meest levendige straatkunstscènes ter wereld is.





Pink Palace in Porto

Neem een duik in een zwembad vol roze ballen of poseer in een Hollywood-achtige Cadillac. In het Pink Palace in the ‘World of Wine’-museum in Porto draait je camera overuren. Je wordt er ondergedompeld in de levendige wereld van roséwijn. Het is ontworpen om te entertainen, zonder de educatieve waarde uit het oog te verliezen. Je krijgt zelfs de kans om vijf wijnstijlen te proeven. Een avontuur dat jij en je selfielens niet willen missen!





