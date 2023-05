Iedereen kent het wel: je typt vlug een WhatsAppje, je bent even afgeleid en OEPS, je bericht is verzonden met een foutje erin! Zulke situaties zijn vanaf nu verleden tijd, want WhatsApp introduceert een nieuwe functie waarmee je berichten kan bewerken tot een kwartier nadat je ze verzonden hebt.

«Of je nu een typfoutje wilt corrigeren of extra context wilt toevoegen aan je bericht: we geven je graag meer controle over je chats», klinkt het in een blogpost van de berichtendienst WhatsApp. De functie zal de komende weken wereldwijd beschikbaar worden voor zijn twee miljard gebruikers.

Niet onzichtbaar

Hoe pas je een verstuurd bericht nu aan? Druk op je bericht totdat een menu zich uitrolt en kies voor ‘Bewerken’. Dat is mogelijk tot vijftien minuten na de verzending. Het gecorrigeerde bericht wordt dan aangeduid als ‘Bewerkt’, zodat de ontvanger weet dat de inhoud is aangepast. Hoe het bericht er eerst uitzag, kan de ontvanger dan weer niet zien.

Verstuurde berichten bewerken kon al bij verschillende concurrenten, zoals iMessage van Apple en op Telegram, Signal en Slack. Op Twitter kunnen enkel betalende leden van die functie gebruikmaken. En nu kunnen WhatsApp-gebruikers dat dus ook. Benieuwd om de nieuwe functie uit te testen? Update de komende weken dan zeker eens je WhatsApp!

Lees ook

openai-lanceert-mobiele-app-van-chatgpt



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/geek/dankzij-deze-nieuwe-functie-kan-je-verstuurde-berichten-op-whatsapp-aanpassen