Danira Boukhriss is zwanger en deelt foto van bolle buik: «Je ziet er prachtig uit!»

Journaliste en presentatrice Danira Boukhriss is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze bekend op Instagram. «Dat gaat een mooi kindje zijn met een mega lieve mama», klinkt het in de reacties.

Heuglijk nieuws ten huize Danira Boukhriss (33) en Ward Kerremans (35). De twee verwachten binnenkort een eerste kindje van hen samen. Danira deelde een foto op Instagram waarop ze een eclair eet en haar beginnende buikje al goed te zien is. «Voor één keer geen foodbaby… maar wel Baby Boukhriss Kerremans die eraan komt», knipoogt ze erbij.

Klaar voor moederschap

Danira en Ward, de hoofdrolspeler uit ‘Billie vs Benjamin’, vormen anderhalf jaar lang een koppel. Ward heeft al een vijfjarig zoontje, Younes, uit een vorige relatie. Enkele weken geleden liet Danira zich nog ontvallen dat ze klaar is voor het moederschap. «Ik denk dat ik op het punt ben dat ik het totaal niet meer erg zou vinden om elk weekend in de zetel door te brengen, zorgend voor een baby. En voor alle duidelijkheid: het is mijn grootste wens om dat te doen met mijn partner, en niet met de spermabank», vertelde ze destijds in Nina.

Felicitaties

Haar volgers zijn uiteraard erg blij voor hen. «Ma how! Fantastisch nieuws! Proficiat», «Liefje! Wat een fijn nieuws. Proficiat aan jullie tweetjes», «Oh zalig! Die baby is nu al met zijn luier in de boter gevallen! Geniet van alles!», «Zalig! Proficiat Danira, je ziet er prachtig uit!», en «Amaai. Dat gaat een mooi kindje zijn met een mega lieve mama», lezen we onder meer in de reacties.









Lees ook

danira-boukhriss-over-haatreacties-ik-weet-dat-ik-niet-de-grootste-borsten-heb



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/danira-boukhriss-zwanger-en-deelt-foto-van-bolle-buik-je-ziet-er-prachtig-uit