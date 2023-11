«Code rood» Scheve toren in Bologna dreigt om te vallen, waarschuwen experts

Deskundigen hebben in een wetenschappelijk rapport opgeroepen om de 12e-eeuwse Garisenda-toren, die de skyline van de Italiaanse stad Bologna bepaalt, dringend te stabiliseren. Dat schrijven de Italiaanse kranten La Repubblica en Corriere della Sera vrijdag. «De levensduur van de toren is verlopen in 2021», klinkt het.

In het onderzoek wijzen de experts op nieuwe barsten in de toren en de toegenomen overhelling van het gebouw. Ingenieurs omschrijven de situatie al meer dan een maand met code rood, het hoogste alarmniveau. «We kunnen niet met zekerheid zeggen dat er niets met de toren zal gebeuren», zei Amedeo Bellini, een architect in de commissie. Volgens hem moet het stadsbestuur zo snel mogelijk actie ondernemen.

Toren helt meer dan drie meter over

De twee scheve torens van Bologna, Garisenda en Asinelli, zijn twee van de bekendste toeristische bezienswaardigheden in de Italiaanse stad. Maar de kleinere Garisenda-toren van 48 meter leidt al enige tijd tot bezorgdheid. De toren helt meer dan drie meter over. Het stadbestuur zegt dat de toren «nog eeuwen overeind kan blijven staan, maar net zo goed nog een paar maanden».

Indien de Garisenda-toren omvalt zou dat geen unicum zijn voor de stad, zegt stadsgids Cleto Carlini tegen de Nederlandse nieuwssite NOS. «We hebben documenten uit de Middeleeuwen die beschrijven hoe 37 mensen omkwamen toen een toren omviel. Ooit stonden er in Bologna negentig torens, nu nog 22. Ze zijn niet allemaal omgevallen, maar het zegt wel iets over de stabiliteit».

De autoriteiten hebben het plein onder de twee torens vorige maand afgezet vanwege barsten en ongewone schommelingen. Het plein blijft vermoedelijk enkele jaren afgesloten. Ook lokale buslijnen worden omgeleid.

