CLB’s kunnen voortaan gratis psychologische hulp aanbieden op school

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) kunnen voortaan gratis sessies van psychologen op school, op internaat of in een eigen lokaal organiseren. Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft het licht op groen gezet voor dat initiatief van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Twee jaar geleden zette minister Vandenbroucke een hervorming op de rails om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en betaalbaarder te maken. Een van de doelstellingen was dat mensen sneller geholpen kunnen worden wanneer ze nood hebben aan psychologische ondersteuning. Daarom werd voor de CLB’s de mogelijkheid gecreëerd om zelf de stap naar kinderen en jongeren te zetten.

Drempel verlagen

Die CLB’s konden nu al klassikale sessies organiseren op school om aan de slag te gaan met de algemene veerkracht van kinderen en jongeren. Sommige jongeren hebben echter nood aan meer begeleiding. In dat geval heeft het CLB twee opties: doorverwijzen naar een psycholoog of orthopedagoog – waarbij het remgeld voor rekening is van de jongere – of zelf een individuele sessie of een sessie in kleine groep organiseren op school met een psycholoog of orthopedagoog. In dat geval is het remgeld voor rekening van het CLB of de school.

In de praktijk ervaarden de CLB’s de doorverwijzing als een drempel voor het kind of de jongere. Maar ook het zelf organiseren, en dus voor het remgeld opdraaien, werd als een financieel obstakel gezien. Daarom besliste minister Vandenbroucke het remgeld voor de CLB’s volledig te schrappen, indien ze een overeenkomst sloten met hun Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg.

Vertrouwde omgeving

«Door de sessies die ze zélf organiseren voor CLB’s nu volledig gratis te maken, halen we een laatste financiële drempel weg», legt de minister uit. «Maar nog véél belangrijker: we creëren een vertrouwde omgeving voor een kind of jongere om vaak moeilijkere gesprekken te voeren. Zeker voor wie zich in een kwetsbare thuissituatie bevindt, kan dat een wereld van verschil betekenen.»

