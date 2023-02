CHECK-IN. Skiën met jonge kinderen, dat kan!

Wie zegt dat het onmogelijk is om te gaan skiën als je jonge kinderen hebt? Wij niet! Sinds de geboorte van onze zoon nemen we hem overal mee naartoe, en daar zal onze skivakantie geen verandering in brengen.

Voor zijn eerste skivakantie besloten we om ons zoontje Eylan mee te nemen naar Carezza in de Dolomieten. Dat gebied, deel van het werelderfgoed van UNESCO, heeft adembenemende landschappen in petto. We waren al even diep onder de indruk van de duurzame aanpak van het skioord. Een betere plaats om ons zoontje voor het eerst te laten proeven van wintersport hadden we dus niet kunnen bedenken. Los van het feit dat kinderen hier een gratis skipas krijgen als ouders er een kopen.

Voor zijn eerste dag op de latten had Eylan een afspraak in Naniland, een park dat speciaal uitgerust is voor kinderen. Hij werd er opgevangen door een jonge instructeur, Rossella. We stonden ervan versteld hoe snel een kind snapt hoe het op ski’s moet staan, draaien en zelfs remmen. Uiteraard zal Eylan nog vele uren lessen en praktijk achter de kiezen moeten hebben voor hij het volledig onder de knie heeft, maar we hebben de indruk dat hij de sneeuw in het bloed heeft.

Loopfietsen op ski’s

In Naniland staat niet enkel skiën op het programma. De kinderen kunnen er ook sleeën, stoeien op speeltuigen… en zelfs fietsen. De loopfietsen worden op kleine plankjes gezet en de kleuters kunnen er de skipiste mee afglijden. Eylan vond het heerlijk en wist van geen ophouden.

In de Costalungapas vind je onder meer ook een springkasteel, glijbanen, draaimolens en een binnenspeeltuin. De kinderen kunnen zich trouwens opwarmen voor de skiwedstrijden die er elke vrijdag op het programma staan. In Obereggen kun je kiezen uit vier kinderparken. Reserveren is nooit nodig.

Legendes en wandelingen

Carezza is ook de bakermat van allerlei legendes. Heb je bijvoorbeeld al gehoord van koning Laurin en zijn geliefde Similde? Tijdens je verblijf kom je weten waarom de magische rozentuin van de koning elke dag enkele momenten een roze kleur krijgt.

Nog in het Eggental kun je deelnemen aan nachtelijke wandelingen. De maan en de sterren laten de sneeuw natuurlijk fonkelen, en als het gesternte verborgen blijft achter de wolken zorgen de organisatoren voor fakkels. Een ervaring die je gegarandeerd nooit meer vergeet!

Je hebt het al begrepen: een wintervakantie met de kleinsten is absoluut niet ondenkbaar. En je geniet er dubbel van als je ziet hoeveel pret je kind beleeft. Overtuigd? Wij hebben het voor volgend jaar alvast meteen weer op de kalender gezet.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/move/check-skien-met-jonge-kinderen-dat-kan