Chayenne Van Aarle heeft nieuwe vriend: «Geloof in het leven én de liefde is terug»

Ex-Miss België Chayenne Van Aarle heeft de liefde opnieuw gevonden. Na haar ongeval brak ze met haar vorige vriend, maar lang was ze dus niet single.

Op 7 februari kroop Chayenne Van Aarle door het oog van de naald toen ze met haar wagen inreed op een stilstaande vrachtwagen. Nadien veranderde ze haar leven drastisch. «Ik ga heel eerlijk zijn. Na mijn ongeval volgde ook een liefdesbreuk. En toen heb ik beslist enkel voor mijn geluk te kiezen», vertelde ze onlangs over het feit dat ze een borstvergroting onderging.

Oude bekende

Inmiddels heeft de 23-jarige schone al iemand anders leren kennen. «Ik was mezelf een tijdje kwijt, maar mijn geloof in het leven én de liefde is terug. Het is nog pril, dus wil ik er nog niet te veel over kwijt, maar ik ben aan het daten met iemand die ik al lange tijd ken», klinkt het in Dag Allemaal.

Lees ook

ex-miss-belgie-chayenne-van-aarle-gaat-voor-compleet-nieuwe-look-staat-je-heel-g



Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/chayenne-van-aarle-heeft-nieuwe-vriend-geloof-het-leven-en-de-liefde-terug