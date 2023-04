Celien Hermans geeft update over herseninfarct: «Weinig tot geen blijvende schade»

Celien, de dochter van Margriet Hermans, heeft een jaarlijkse check-up laten uitvoeren van haar dubbel herseninfarct dat ze vijf jaar geleden kreeg. Het resultaat is heel positief.

In januari 2018 werd Celien Hermans op 25-jarige leeftijd getroffen door een dubbel herseninfarct, vermoedelijk na een snelle attractie in Phantasialand. Ze verloor het gevoel in haar linkerbeen en kon bepaalde dingen niet meer alleen, zoals douchen. Inmiddels is ze zo goed als volledig hersteld, maar elk jaar moet ze wel nog op controle.

Veel geluk

De 30-jarige zangeres onderging vandaag zo’n check-up en deelde het resultaat op Instagram. «Januari 2018 was schrikken, was heftig en was vooral heel onverwacht. Wie krijgt er nu op 25-jarige leeftijd een dubbel herseninfarct. 5 jaar, een goede drive, onwaarschijnlijk goeie medische omkadering en fantastisch lieve vrienden en familie later heb ik ontzettend veel geluk dat er weinig tot geen blijvende schade is», glundert ze.

Hart onder de riem

«Helaas gebeuren infarcten veel vaker dan we denken (ook bij jonge mensen) en blijft er vaak wel schade achter. Aan al deze mensen wil ik jullie heel veel liefde en goede moed toewensen! Het leven verandert soms onverwacht. Aan ons om mee te veranderen en er elke dag voor te blijven gaan!», besluit ze.





