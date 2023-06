Canadezen verliezen toegang tot nieuws op Facebook en Instagram

Canadezen zullen niet langer toegang krijgen tot nieuwscontent op Facebook en Instagram. Dat heeft moederbedrijf Meta aangekondigd.

De beslissing komt er nadat het Canadese parlement de zogenaamde Bill C-18 heeft aangenomen, die techgiganten verplicht om nieuwsbedrijven te betalen voor het plaatsen van hun content op de platforms. De nieuwe wet is bedoeld om de informatiesector in Canada te ondersteunen, die volgens premier Justin Trudeau «in een crisis verkeert».

Afgelopen maand had Trudeau al gesneerd naar Meta omdat het weigerde te betalen voor journalistiek werk. Hij sprak van «onverantwoordelijk en wereldvreemd» gedrag en noemde de tegenkanting tegen het Canadees wetsvoorstel «gevaarlijk voor de Canadese democratie en economie».

«Geen verrassing»

«Vandaag bevestigen we dat nieuwscontent niet langer beschikbaar zal zijn op Facebook en Instagram voor alle gebruikers in Canada», aldus Meta in een verklaring. Het bedrijf benadrukt dat de beslissing niet als een verrassing komt, omdat er «herhaaldelijk» is gewaarschuwd voor deze stap. Meta zegt wel dat «miljoenen Canadezen de platformen kunnen blijven gebruiken om in contact te komen met familie en vrienden en hun bedrijven te laten groeien».

Australië stemde in 2021 een soortgelijke wet, maar met Facebook en Google werd daar afgesproken om de bedrijven niet te onderwerpen aan bindende arbitrage.

