BXL on a budget: avontuurlijke concerten aan een spotprijsje

Liefde voor Brussel zit in het DNA van Metro. Daarom trekken we regelmatig naar onze hoofdstad om te genieten van zijn verrassende bars, avontuurlijke activiteiten en bruisende nachtleven. Dat doen we op een budget, want ook wie centjes wil besparen, kan ten volle genieten van de eigenzinnige metropool. Deze week nemen we de Brusselse

muziekscene

onder de loep:

waar mosh/jump/rock/dans/zing je mee met de spannendste artiesten zonder in het rood te gaan?

Brussel heeft fantastische concertzalen. De Ancienne Belgique combineert knusheid met kwaliteit. In ‘de Rotonde’ van Le Botanique beleef je de intiemste momenten met je idolen in een prachtige koker. Paleis 12 en Vorst Nationaal boeken dan weer wereldartiesten alsof hun leven ervan af hangt. Muziekliefhebbers komen in Brussel probleemloos aan hun trekken. Aan concerten bij die gevestigde waarden hangt helaas geregeld een bitter prijskaartje. Angèle, Stromae, STIKSTOF en Romeo Elvis bewezen het evenwel al eerder: Brussel bruist van het talent. Hun opvolgers, en rijzende sterren met roots buiten onze hoofdstad, ontdek je aan democratische prijzen in de metropool.

PILAR





Na bijna vijf jaar zonder KultuurKaffee, kwam de Vrije Universiteit Brussel met een waardige opvolger: PILAR. Het huis van de wetenschap (Pi) en kunst (l’art) nodigt sindsdien naast experten en beeldende kunstenaars, ook zinderende namen uit de muziekwereld uit. Denk: experimentele cloudrappers, dromerige popartiesten of staalharde postrock. Brusselse labels en collectieven (binnenkort MONTAGE en Brikabrak) mogen er feestjes organiseren die met een summa cum laude bekroond worden. En dat allemaal voor een tientje!

Pleinlaan 2 1050 Elsene

Chaff





Chaff mocht nog maar net zijn eerste kaarsje uitblazen, maar de Marollen zouden nu al niet meer zonder kunnen. Wanneer marktkramers hun prullaria en antiek van het Vossenplein geruimd hebben, nemen Brusselse of zelfs internationale bands hun intrek in de gezellige bar. Vaker dan niet zijn het punkers die hun vettige gitaren meenemen, gratis en voor niets. Alvorens ze het grof geschut bovenhalen, kan je er nog in alle rust betaalbaar dineren (10 à 15 euro) of genieten van een glaasje oranje wijn. Schol!

Vossenplein 21/22 1000 Brussel

Café Central





Voor Brusselaars is Café Central een beetje als thuiskomen. Als sinds 2001 staat het muziekcafé garant voor gratis caféconcerten van alternatieve, underground bands van Belgische makelij. De bruine kroeg steekt wat af aan de hippe Sint-Gorikshallen, maar dankzij hun kwaliteitsconcerten in een intieme setting blijven ze hun mannetje staan. Tegenwoordig kan je er in het weekend vooral stevig uitgaan op techno-, hiphop en discotunes. Maar ze blijven trouw aan hun DNA: entree is gratis.

Borgval 14 1000 Brussel

Stoemp!





Vi.be, het Vlaamse steunpunt voor artiesten, organiseert ieder jaar 30 gratis concerten over heel Brussel in authentieke cafés. Dankzij hun jonge curatoren weten ze steeds de juiste bands van het moment te strikken. In het verleden al te zien in Brusselse stamcafés zoals Monk, Merlo, Archipel en KFK Hope: Shaka Shams, IKRAAAN, BLUAI, Mooneye en Portland. In de gaten houden dus!

TIP: Arsène 50

Via het initiatief ‘Arsène 50’ kan je elke dag lastminutetickets scoren voor culturele evenementen en concerten op de avond zelf, aan -50%. Meer info via visit.brussels

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/bxl/bxl-budget-avontuurlijke-concerten-aan-een-spotprijsje