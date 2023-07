Opvallend tafereel in Texas, waar een influencer regelmatig geniet van haar zwembad, maar de buren genoeg hadden van het uitzicht en dan maar een hogere schutting plaatsten. «Was de vrouw misschien jaloers dat haar man te vaak naar je keek?», wordt er gelachen in de reacties.

De influencer, ene Nicole, deelt op TikTok regelmatig filmpjes waarop ze in bikini een plonsje doet in haar zwembad. Soms doet ze dat ook (half)naakt, wat normaal gezien geen probleem is omdat ze in haar eigen tuin is. Op een bepaald moment merkte ze echter dat haar buren een hogere omheining hadden geplaatst. Ze deelde een filmpje op TikTok waarop ze in haar zwembad geniet en haar buurvrouw de frustratie van zich af schreeuwt. «Dit is geen grap», schrijft ze erbij.

Gluren

Haar volgers hebben zo hun idee over de beweegredenen van de buren. «Was de vrouw misschien jaloers dat haar man te vaak naar je keek?», «Je buren weten gewoon niet wat échte schoonheid is», «Ik zou een uitkijktoren gezet hebben, haha», en «Het zou me niet verbazen als de buurvrouw haar man betrapt heeft tijdens het gluren», lezen we onder meer in de reacties.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/wtf/buren-verhogen-omheining-omdat-ze-het-beu-zijn-om-naar-schaars-geklede-buurvrouw-te-kijken-video