Buren klagen over model dat thuis in haar blootje rondloopt: «Niemand wil dit zien»

Elis Nesbsniak viel onlangs achterover van verbazing toen ze haar brievenbus opende. De dj uit de Braziliaanse stad Curitiba – die tevens als OnlyFans-model bijverdient – vond een briefje van haar buurvrouw. Die was het kennelijk beu dat Elis thuis zo vaak in haar blootje rondloopt. «Buurvrouw, kan je alsjeblieft stoppen met je blote lichaam te showen voor het raam? Niemand wil dit zien», viel er te lezen.

De klacht kwam hard binnen bij de brunette, maar ze is niet van plan om naar haar buurvrouw te luisteren. «Ik was in shock, maar ik ga me niet anders gedragen of doen wat ze wil. Ik ben in mijn eigen huis en draag gewoon een bikini die elke vrouw zou aanhebben op het strand of aan het zwembad. Als haar echtgenoot me begluurt, is dat haar probleem en niet het mijne. (…) Ik heb niemand geprovoceerd of te koop gelopen met mijn lichaam. Het is jaloezie en vrouwelijke onzekerheid», reageert ze in Daily Star.





