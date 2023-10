Buitenvervolgingstelling gevraagd voor arts verdacht van onrechtmatige euthanasie

Voor de arts van het Gentse ziekenhuis Jan Palfijn die twee jaar geleden opgepakt werd in een onderzoek naar een mogelijk onrechtmatige euthanasie, vragen zowel de verdediging als het openbaar ministerie de buitenvervolgingstelling. Dat zegt zijn advocaat Walter Van Steenbrugge. De Gentse raadkamer beslist op 27 oktober over de zaak.

Op zaterdag 20 november 2021 werd na het overlijden van een bejaarde patiënt bij de politie aangifte gedaan van een mogelijk onrechtmatige euthanasie. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd om de precieze omstandigheden van de levensbeëindiging te onderzoeken en internist Jan Rodenbach werd gearresteerd en voorgeleid. Hij werd na uitgebreid verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Het ziekenhuis Jan Palfijn had de arts geschorst in afwachting van de resultaten van het onderzoek, maar die schorsing werd snel ongedaan gemaakt. De andere artsen van het ziekenhuis hadden actie gevoerd om Rodenbach te steunen en de toenmalige ziekenhuisdirectie werd aan de kant geschoven.

Proces

Het gerechtelijk onderzoek sleepte intussen aan, in afwachting ook van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de euthanasiewet. Dat oordeelde in oktober 2022, na het euthanasieproces van drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van de 38-jarige Tine Nys in 2010, dat de euthanasiewet de Grondwet schendt omdat het niet redelijk verantwoord is om elke overtreding ongeacht de zwaarwichtigheid op dezelfde manier te bestraffen. Zo wordt een inbreuk op een louter procedurele voorwaarde, zoals de melding aan de Federale Controle- en Evaluatiecommissie, op gelijke wijze behandeld als een inbreuk op een grondvoorwaarde voor de euthanasie, zoals de voorwaarde van het aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden.

Schorsing ongedaan gemaakt

«Ook in de zaak van Rodenbach was er geen sprake van een schending van een grondwaarde», zegt advocaat Walter Van Steenbrugge. De arts werd niettemin verdacht van vergiftiging, de kwalificatie waarvoor ook drie artsen zich moesten verantwoorden in het euthanasieproces in 2020 in Gent. «De patiënt kampte met een ondraaglijk lijden en hij was uitbehandeld. De familie van de man stond ook achter de euthanasie. Mijn cliënt werd echter opgepakt en moest een nacht in de cel doorbrengen. Zijn schorsing door het ziekenhuis werd ongedaan gemaakt, maar er bleef de onzekerheid van het gerechtelijk onderzoek. We hebben nu echter vernomen dat het parket de buitenvervolgingstelling zal vragen voor de raadkamer, en bij mijn weten is er geen burgerlijke partij in de zaak.»

