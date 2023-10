Brussel: Ruim 100 functies schreeuwen om ingevuld te worden

Actiris, het regionale kantoor voor werkgelegenheid in Brussel, heeft de officiële lijst van 108 beroepen waarvoor een tekort is in onze hoofdstad gepubliceerd. Daaronder vallen ook knelpuntberoepen.

Sommige beroepen maken hun opwachting in de lijst: financieel analist, hotelreceptionist en huishoudhulp. Andere beroepen zoals commerciële of administratieve functies en beroepen in de horeca verschijnen opnieuw. Een mogelijke verklaring hiervoor is de herneming van de activiteiten na de coronacrisis. Zo was 2022 het eerste volledige jaar dat deze sectoren opnieuw opengingen.

Er zijn daarentegen ook beroepen die uit de lijst verdwenen zijn: kredietadviseurs, landmeters, winkelmanagers en vastgoedmakelaars verschijnen niet meer in de lijst.

Het merendeel van de beroepen in de lijst staat al enkele jaren op rij in de lijst. Denk bijvoorbeeld aan leraren, zorgverleners, IT-profielen en bouwvakkers.

Opleiding

Ben je op zoek naar een opleiding voor deze beroepen, dan kan je bij Actiris terecht. In bepaalde gevallen kan Actiris een ‘vrijstelling van beschikbaarheid’ verlenen aan werkzoekenden die een opleiding, stage of studies volgen met behoud van werkloosheidsuitkering. Het doel van de vrijstelling is om werkzoekenden toe te laten hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, bij voorkeur in een beroep dat rekruteert.

Actie- en opleidingsplan

«Het Brussels Gewest telt 25.739 vacatures. Om werkgevers de kans te geven mensen aan te werven, moeten werkzoekenden beter opgeleid en begeleid worden. Daarom wordt sinds september voor alle werkzoekenden een balans van professionele, taalkundige en digitale competenties opgemaakt. En op basis daarvan zal een actie- en opleidingsplan worden opgesteld. Dat zal ervoor zorgen dat ze beter hun weg vinden op de arbeidsmarkt, en met name naar de beroepen die een gigantische nood aan arbeidskrachten hebben», zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI).

