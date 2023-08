Brussel krijgt stadsdichter in 2024

Brussel krijgt volgend jaar een stadsdichter. Dat heeft bevoegd minister Sven Gatz (Open VLD) bevestigd na een schriftelijke vraag van Brussels parlementslid Lotte Stoops (Groen). «Het stadsdichterschap zou een mooie rol kunnen spelen in het op de kaart zetten van Brussel als bruisende cultuurstad», aldus Stoops.

In maart raakte al bekend dat het Brussels Gewest een stadsdichterschap krijgt. Brussels2030, dat de hoofdstad moet voorbereiden op een mogelijke aanstelling als culturele hoofdstad van Europa in 2030, zal zich daarover ontfermen. Ze staan in voor een samenstelling van de juryleden en buigen zich de komende weken over een charter waar de specfieke modaliteiten voor het in leven roepen van een Brussels stadsdichterschap in worden beschreven. Daarvoor zit de organisatie samen met dichters en experten uit het veld.

Eerste dichter in 2024

Het doel is om tegen eind 2023 een selectie van mogelijke stadsdichters op te stellen. Uit de geselecteerde stadsdichters moet dan een winnend project gekozen worden door de jury. Het eerste Brusselse stadsdichterschap kan dan begin 2024 van start gaan.

Volgens Stoops, die al langer een Brusselse stadsdichter wil benoemen, is het een goed initiatief van Brussels2030 om voor de uitbouw van het stadsdichterschap nauw samen te zitten met het veld en de poëziewereld.

«Door samen met allerlei partners rond de tafel te zitten krijgen we een op en top Brusselse uitkomst. Kunst en cultuur geven een stem aan Brussel en de Brusselaars. Het verbindt op een positieve manier in tijden waar dit zo sterk nodig is», zegt Stoops.

Meertaligheid

Om het stadsdichterschap zo Brussels mogelijk te maken, pleit Stoops ervoor om «de typische Brusselse meertaligheid te omarmen en het stadsdichterschap breed en multidisciplinair in te vullen. Stadsdichters bieden een uitgelezen kans om speels aan taalvaardigheid te werken en samen met kinderen en anderstaligen op ontdekking te gaan.»

Stoops is enthousiast. «Een stadsdichterschap brengt de stad en al zijn burgers via poëzie dichter bij elkaar», meent ze. «Poëzie giet de actualiteit in woorden en beelden, zodat we wat leeft in onze stad collectief een unieke plek kunnen geven.»

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/culture/brussel-krijgt-stadsdichter-2024