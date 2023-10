Bruidsmeisje helpt trouwkoppel, maar dan doet ze iets héél opmerkelijks: «Wow!» (video)

Opvallende videobeelden tonen hoe een bruidsmeisje een acrobatisch manoeuvre uitvoert om de fotoshoot van een bruidskoppel zo spectaculair mogelijk te maken.

Het tafereel speelde zich onlangs af in Derby, een plaats in de Engelse regio East Midlands. Een Brits koppel liet daar trouwfoto’s nemen op een verhoogd grasperk. Ze wilden echter paarse en donkergrijze tinten toevoegen door middel van rookfakkels en schakelden daarvoor de hulp van hun bruidsmeisje in. Wanneer ze de fakkels aansteekt, gooit ze de attributen op de grond en zorgt ze dat ze meteen uit beeld is door op acrobatische wijze van de grashelling te rollen.

Bewondering

Het spektakel maakt indruk bij heel wat kijkers. «Dat is het schattigste ooit», «Wow, heel goed gedaan!», en «Als mijn bruidsmeisjes zo’n energie niet hebben, eten of dansen ze niet met mij, haha», wordt er onder meer gereageerd.





