Broeders van Liefde excuseert zich bij slachtoffers: «Deze gruwel kleeft aan onze organisatie»

De VRT-documentaire ‘Godvergeten’ ging als een schokgolf door ons land. Niet alleen de getuigenissen over het seksueel misbruik in de Kerk blijven nazinderen, maar ook de manier waarop het instituut omging met de slachtoffers. De vzw Broeders van Liefde, die verschillende scholen en zorginstelling beheert, heeft nu in een open brief zijn excuses aangeboden aan de slachtoffers: «Wat we hebben gezien en gehoord was zo verkeerd.»

In ‘Godvergeten’ kwamen verschillende slachtoffers aan het woord die misbruikt werden in scholen en zorginstellingen die beheerd werden door de vzw Broeders van Liefde. In een open brief reageert de vzw op de reeks, die deze week zijn laatste aflevering uitzond.

«Alles kwam binnen. Alles kwam heel erg binnen. Temeer omdat er zich veel getuigenissen in onze eigen voorzieningen hebben afgespeeld. Wij die ons richten tot de meest kwetsbare mensen in onze samenleving, mensen waar we vanuit onze missie net voor willen zorgen. Wij die zelf slachtoffers en daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag in verschillende afdelingen van onze groep behandelen en dus weten hoe belangrijk het is dat het misbruik erkend wordt en dat slachtoffers een stem krijgen.»

Excuses

De vzw biedt «nogmaals oprecht en uitdrukkelijk» hun verontschuldigingen aan voor «elke vorm van seksueel misbruik in het verleden». «Wat we hebben gezien en gehoord was zo verkeerd, zo alles wat onze vele medewerkers vandaag niet zijn. We verontschuldigen ons niet om schoon schip te maken. Niet om het verleden af te sluiten en te vergeten. We doen dit omdat we wat fout liep, onder ogen willen zien. En omdat we, met het oog op de toekomst, willen voorkomen dat deze geschiedenis zich ooit herhaalt.»

Slachtoffers ontmoeten

Daarnaast wil de vzw de slachtoffers ontmoeten, mensen die in de reeks getuigen, maar ook alle andenderen «die gelijkaardige zaken meemaakten in onze voorzieningen», en allen die zich nog zullen melden. «Wij willen luisteren wat we wel nog kunnen doen. En dat in zoveel gesprekken als nodig blijken te zijn. We beseffen dat we de hand vroeger en nadrukkelijker hadden moeten uitsteken, maar we geloven dat het nooit te laat is. Wij willen er nu wel zijn, daar waar we er in het verleden niet of te weinig geweest zijn.»

Vertrouwen binnen organisatie «aangetast»

‘Godvergeten’ laat ook een diepe indruk na binnen organisatie, schrijven ze. «Het is met veel schroom dat collega’s dezer dagen vertellen aan anderen dat ze bij Broeders van Liefde werken. Hun vertrouwen is aangetast.» Ze benadrukken dat de organisatie veranderd is: «Broeders van Liefde: dat is niet meer René Stockman die na de tweede aflevering voor de zoveelste keer hooghartig, defensief en geheel uit eigen naam reageerde. Broeders van Liefde: dat zijn vandaag die vele medewerkers in zorg en onderwijs.»

«Deze gruwel kleeft aan onze organisatie, maar dit is voor ons ook het moment om samen te komen en te kijken naar wie wij zijn en willen zijn: we zullen actief zoeken naar eventuele slachtoffers die zich nog niet meldden, kijken naar onze procedures rond grensoverschrijdend gedrag, naar de band tussen congregatie en organisatie, naar de structuur en naar de vlag waaronder we ons verbinden. En dat alles met 1 doel: dit nooit meer opnieuw laten gebeuren.»

Aan het einde van de brief bedanken ze Rik Devillé, de dissidente priester die al vanaf de jaren ’90 het misbruik in de kerk archiveert. «Je bent vaak verguisd, in een hoek gezet en aangevallen. […] Maar wij willen jou ook erkennen, want wat je deed en doet getuigt van moed. Moed die bij velen ontbrak.»

