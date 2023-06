‘Bring your dog to work’-day: waarom een hond op kantoor een goed idee is

Vandaag is het ‘Bring your dog to work’-day, een dag waarop werknemers aangemoedigd worden om hun hond mee te nemen naar kantoor. Dat is inmiddels toegelaten op 21% van de Belgische kantoren. Op jouw werkplek (nog) niet? Dan brengt het onderzoek van iVox en Mars Belgium jouw werkgever misschien op andere gedachten. Een hond op kantoor biedt namelijk heel wat voordelen!

Uit de enquête die afgenomen werd bij 1.000 huidige en toekomstige werknemers, blijkt dat zowel collega’s als de viervoeters zelf meeprofiteren van een hond op kantoor. Het verlaagt stress, verhoogt de motivatie, stimuleert tot meer beweging en zorgt in het algemeen voor een betere werksfeer.

«Positief voor ons welzijn»

63% van de Belgen die op een hondenvriendelijk kantoor werkt, geeft aan gelukkiger te zijn als er een hond op kantoor is. «Dat is niet onlogisch», vertelt theoretisch psycholoog Herman Konings. «Honden hebben een positieve invloed op ons welzijn omdat ze de aanmaak van endorfine, dopamine en oxytocine in onze hersenen stimuleren. En dat maakt ons gelukkig!»

Interessant voor de werkgever

Uit het onderzoek blijkt verder dat 33% van de hondenbaasjes minder naar kantoor zouden gaan als hun viervoeter er niet welkom zou zijn. 41% van de werknemers met een hond geeft dan weer aan juist vaker naar het werk te zullen gaan als hun hond wel welkom zou zijn. Een dog-friendly omgeving is dus ook interessant voor je werkgever!

57% is van mening dat zo’n bedrijf flexibeler en progressiever overkomt. Voor een derde van de Belgen blijkt een hondenvriendelijke werkomgeving zelfs een belangrijke factor bij de keuze voor een werkgever. «Dit geldt in het bijzonder voor de jongere generatie, ook bekend als Gen Z (geboren tussen 1996 en 2010)», aldus Konings. «Zij voelen zich vaker eenzaam en vinden troost bij een huisdier.»

