Brecht uit ‘Blind Getrouwd’ over intimiteit met Jolien: «Dat ging uiteindelijk vanzelf»

Dat het goed klikt tussen Brecht en Jolien mag intussen duidelijk zijn. Zo goed zelfs dat ze ook op lichamelijk vlak elkaar aan het ontdekken zijn. «Het is niet dat we daarover moesten nadenken», onthult Brecht.

Als het over Jolien en Brecht gaat, lijken de experten van ‘Blind Getrouwd’ hun werk goed gedaan te hebben. De twee groeien steeds meer naar elkaar toe en er is zelfs al sprake van verliefdheid. Eén belangrijke factor is daarbij cruciaal. «Het gevoel van veiligheid, geloof ik. Ik had snel de indruk dat we een soort van team vormden. Het vertrouwen naar elkaar toe was er meteen. Dat zorgde bij het samenwonen voor een stabiele, warme thuis. Het is ook zo dat we sinds dan pas écht naar elkaar toe werden gezogen. De huwelijksreis was heel tof, maar erg intens. Er was geen momentje dat we alleen konden zijn, en dat zorgde soms voor irritaties, met het bewuste dipje tot gevolg. Samenwonen verliep meteen veel gemoedelijker. Toen hebben we elkaar pas écht leren kennen», vertelt Brecht in TV Familie.

Lichamelijke intimiteit

De 32-jarige brandweerman geeft toe dat er ook op fysiek vlak vooruitgang geboekt wordt. «Dat facet komt er uiteraard ook bij kijken. Voorzichtige aanrakingen gingen al van in het begin vanzelf. En de lichamelijke intimiteit… Wel, dat ging uiteindelijk ook vanzelf. Het is niet dat we daarover moesten nadenken. Maar ik ga niet in detail, hé. (lachje) Maar ja, we sliepen al vanaf de huwelijksreis samen. Dus elkaar eens vastpakken in bed hoort er gewoon bij. En al zeker vanaf dat er verliefdheid in het spel was», klinkt het.

Plottwist

Hun toekomst ziet er dus rooskleurig uit, al zal dat binnenkort nog moeten blijken. «Maar wie weet zorgt ‘Blind Getrouwd’ nog voor een enorme plottwist, hé. (lacht) Nee kijk, Jolien en ik namen dit van in het begin allebei heel serieus. En zoals ik al op onze trouwdag zei: Ik hoop dat ons liefdesavontuur eindigt met de woorden ‘En ze leefden nog lang en gelukkig samen’. Of dat ook écht het geval is… Ik zeg het: blijven kijken!», besluit hij.

