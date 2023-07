Brad Pitt heeft de productie van zijn aankomende Formule 1-film stilgelegd om de Amerikaanse staking van acteurs en schrijvers te steunen.

De Hollywoodster, 59, had onlangs scènes opgenomen voor het project, waaronder opnames op het Silverstone Circuit in de aanloop naar de Britse Grand Prix eerder deze maand.

Maar nu is de productie tot stilstand gekomen omdat Pitt «heel erg achter zijn vakbondsleden staat», zo heeft het persbureau PA begrepen.

Speciale toegang

Zevenvoudig wereldkampioen Sir Lewis Hamilton treedt op als co-producer voor de momenteel titelloze Apple-film, die wordt gemaakt in samenwerking met F1, waardoor het project speciale toegang krijgt tot de circuits en de coureurs.

In de film speelt de Fight Club-ster een coureur die in de jaren 90 reed, maar na een afschuwelijke crash in andere disciplines ging racen.

Pitts personage komt uit zijn pensioen om samen met een nieuweling, gespeeld door Damson Idris, te racen voor het fictieve APXGP-team dat onderaan de ranglijst staat.

Geen akkoord, geen films

De film sluit zich aan bij een reeks producties die zijn stilgelegd nadat de Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists (Sag-Aftra) op 13 juli een staking aankondigde, waaronder John M. Chu’s bewerking van de musical Wicked, met Ariana Grande en Cynthia Erivo in de hoofdrollen, die nog maar een paar dagen af was.

De staking kwam er nadat de vakbond er niet in was geslaagd om met de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die de grote filmstudio’s, tv-netwerken en streaming giganten vertegenwoordigt, een akkoord te bereiken over een aantal kwesties, waaronder salaris en het gebruik van kunstmatige intelligentie.

Lees ook

emmy-awards-op-de-helling-door-hollywoodstaking



Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/brad-pitt-zet-rem-op-filmen-f1-blockbuster-uit-solidariteit-met-hollywood-stakingen