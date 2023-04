«Botje lijkt wel een oorlogsveteraan»: internet giert met nieuwe trailer van ‘The Little Mermaid’

De nieuwe live-actionremake van ‘The Little Mermaid’ kent een moeilijke release. Eerst werd de film maandenlang geplaagd door racisme, nadat bekend raakte dat zwarte actrice Halle Bailey Ariel zou vertolken. Nu moet Botje – om meer onschuldige redenen – eraan geloven. Nadat Disney gisteren een nieuwe trailer lanceerde, is niet iedereen even enthousiast over Botjes nieuwe look. Het internet doet vervolgens waarin het het best is: memes maken. «Hij lijkt op een jongere versie van Steve Buscemi.»

De nieuwste trailer van de live-actionremake van ‘The Little Mermaid’ is veelbesproken vanwege verschillende redenen. Zo hoor je voor het eerst Halle Bailey’s versie van ‘Part of Your World’, het belangrijkste nummer uit de film, en zien we het knappe staaltje CGI van Disney in volle glorie. Toch beheerst één onderwerp het debat: de nieuwe look van Botje, de visvriend van Ariel.



Botje, in het Engels ‘Flounder’, is in de oorspronkelijke animatiefilm uit 1989, een schattige, vrolijke en kleurrijke vis. In een poging om Botje er meer realistisch uit te laten zien, creëerde Disney een minder kleurrijke en vooral minder speelse versie van Ariels sidekick. Opvallend zijn de meer grauwe kleuren en zijn ietwat melancholische blik.

Meme-feest

Een filmposter van Botje was genoeg voor het internet om een onophoudelijke stroom aan memes op Twitter af te vuren.





Sommige gebruikers vergelijken Botje met Steve Buscemi.

Anderen menen dat Botjes blik verraden dat hij «goddeloze gebeurtenissenz» gezien heeft.

flounder has seen countless unspeakable / godless events under the sea https://t.co/J2YRizd6QW pic.twitter.com/7V74WxRlIq — j. (@J_Stanton15) April 27, 2023





Elders wordt hij vergeleken met een oorlogsveteraan, een crackverslaafde of iemand «die net door een scheiding» ging.

flounder in the new live action little mermaid looks like hes been thru a divorce LMAOOOOO pic.twitter.com/RyJ6EVdTVh — kai (@ridikailous) April 27, 2023





De stem van Botje zal ingesproken worden door Jacob Tremblay (‘Wonder’, ‘Room’).





